Чому тріскається паска: найпоширеніші помилки й способи "порятунку"
- Паска може тріскатися через неякісне борошно, забагато борошна або високу температуру випікання.
- Для усунення тріщин можна змастити випічку збитим яйцем в кінці випікання.
Напередодні Великодня господині можуть зіткнутися з кількома проблемами під час приготування святкової випічки. Однією з найпоширеніших є розтріскування тіста під час випікання.
Але не біда – розв'язати цю проблему абсолютно реально. Чому тріскається паска і як це виправити розповідає 24 Канал.
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Чому тріскається паска
Поширеною проблемою, яка може виникнути в процесі випікання пасом, є розтріскування тіста. Експерти зазначають, що існує кілька факторів, які можуть сприяти виникненню цієї проблеми, зокрема:
- неякісне борошно – при виборі слід враховувати як сорт, так і спосіб помелу. Рекомендується використовувати пшеничне борошно першого ґатунку, оскільки воно має вищий вміст клейковини та крохмалю. Цей вид борошна сприяє отриманню більш еластичного тіста, яке зберігає форму під час випікання.
- забагато борошна – суворо дотримуйтеся пропорцій, зазначених у рецептах. Щоб переконатися, що тісто досягло правильної консистенції, рекомендується перевірити його, розрізавши ножем – якщо тісто не прилипає до леза, воно вважається готовим до випікання.
- висока температура – коли паски випікаються при температурі 180 градусів або вище, бажано знизити температуру на 10 – 15 градусів.
Що робити, якщо тріснула паска при випіканні
Якщо в процесі випікання тісто все ж потріскалося, змастіть уражені ділянки збитим яйцем в кінці випікання, щоб замаскувати тріщини. Цей простий прийом покращить зовнішній вигляд вашої випічки.
Поради для випікання паски:
- не ставте тісто поруч із відчиненими вікнами. Воно не любить протягів, тому подбайте про те, щоб у приміщенні було тепло;
- використовуйте продукти для приготування пасок лише кімнатної температури;
- обов'язково просійте борошно;
- вимішуйте тісто руками;
- якщо паска підгорає згори, відріжте шматок фольги, змастіть вершковим маслом і накрийте формочки з тістом.
Вдалих вам пасочок!
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