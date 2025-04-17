Чому тріскається паска: найпоширеніші помилки й способи "порятунку"

Напередодні Великодня господині можуть зіткнутися з кількома проблемами під час приготування святкової випічки. Однією з найпоширеніших є розтріскування тіста під час випікання.

Але не біда – розв'язати цю проблему абсолютно реально. Чому тріскається паска і як це виправити розповідає 24 Канал.

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Чому тріскається паска

Поширеною проблемою, яка може виникнути в процесі випікання пасом, є розтріскування тіста. Експерти зазначають, що існує кілька факторів, які можуть сприяти виникненню цієї проблеми, зокрема:

неякісне борошно – при виборі слід враховувати як сорт, так і спосіб помелу. Рекомендується використовувати пшеничне борошно першого ґатунку, оскільки воно має вищий вміст клейковини та крохмалю. Цей вид борошна сприяє отриманню більш еластичного тіста, яке зберігає форму під час випікання.



– при виборі слід враховувати як сорт, так і спосіб помелу. Рекомендується використовувати пшеничне борошно першого ґатунку, оскільки воно має вищий вміст клейковини та крохмалю. Цей вид борошна сприяє отриманню більш еластичного тіста, яке зберігає форму під час випікання. забагато борошна – суворо дотримуйтеся пропорцій, зазначених у рецептах. Щоб переконатися, що тісто досягло правильної консистенції, рекомендується перевірити його, розрізавши ножем – якщо тісто не прилипає до леза, воно вважається готовим до випікання.



– суворо дотримуйтеся пропорцій, зазначених у рецептах. Щоб переконатися, що тісто досягло правильної консистенції, рекомендується перевірити його, розрізавши ножем – якщо тісто не прилипає до леза, воно вважається готовим до випікання. висока температура – коли паски випікаються при температурі 180 градусів або вище, бажано знизити температуру на 10 – 15 градусів.

Що робити, якщо тріснула паска при випіканні

Якщо в процесі випікання тісто все ж потріскалося, змастіть уражені ділянки збитим яйцем в кінці випікання, щоб замаскувати тріщини. Цей простий прийом покращить зовнішній вигляд вашої випічки.

Поради для випікання паски:

не ставте тісто поруч із відчиненими вікнами. Воно не любить протягів, тому подбайте про те, щоб у приміщенні було тепло;

використовуйте продукти для приготування пасок лише кімнатної температури;

обов'язково просійте борошно;

вимішуйте тісто руками;

якщо паска підгорає згори, відріжте шматок фольги, змастіть вершковим маслом і накрийте формочки з тістом.

Вдалих вам пасочок!

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