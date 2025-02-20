Деруни не темнітимуть, а смак буде божественний: секрети бабусь, які точно варто знати

Деруни завжди будуть серед улюблених страв українців. І щоб насолоджуватися ними на повну, важливо знати підказки, які залишили попередні покоління.

Кожна господиня хоче, аби її деруни не тільки відмінно смакували, а й естетично виглядали. 24 Канал розповідає про кілька секретів наших бабусь, які точно стануть у пригоді та гарантують приголомшливий результат.

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Секрети ідеальних дерунів

Досвідчені господині радять натирати цибулю після кожної картоплини. Цей метод не тільки покращує смак дерунів, але й запобігає потемнінню картоплі, забезпечуючи її золотистий відтінок.

Улюблені деруни, збагачені досвідом поколінь / Фото Freepik

Ще один спосіб зберегти привабливий колір дерунів – додати до тіста дві столові ложки сметани. Її зазвичай використовують для подачі страви, додавши до неї трохи зелені та часнику. Однак додавання сметани безпосередньо до картоплі дуже позитивно вплине на смак.

Також варто пам'ятати, що картопля темніє від контакту з повітрям. Відповідно, смажити деруни потрібно негайно після того, як картопляна суміш буде готова.

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