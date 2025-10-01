Ваші діти закохаються у гарбуз: запіканка з сиром та маком, яка смачніша за будь-який торт
- Запіканка з гарбузом та сиром легка у приготуванні, містить прості інгредієнти, і подобається дітям.
- Інгредієнти включають сир, яйця, цукор, сметану, борошно, мак, гарбузове пюре, апельсинову цедру, кукурудзяний крохмаль, корицю та мускатний горіх.
Привчити дітей до овочів та корисних страв – завдання "з зірочкою". Втім, є маленькі хитрощі, перед якими не встоять навіть вони.
Ця запікана стане вашою улюбленою знахідкою цієї осені. Вона проста у приготуванні, потребує лише простих інгредієнтів та подобається дітям. Тепер ви ніколи не будете турбуватися, куди подіти гарбуз, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як зробити запіканку з гарбузом та сиром?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 600 грамів кисломолочного сиру;
– 3 яйця;
– 120 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 120 грамів сметани або вершків;
– 4 столові ложки борошна;
– 1 – 2 столові ложки маку;
гарбузова начинка:
– 600 грамів пюре гарбуза;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– цедра апельсина;
– 1 – 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– кориця та мускатний горіх.
Приготування:
- Гарбуз добре промийте, наріжте великими шматками й запікайте при температурі 180 градусів близько 45 – 50 хвилин до м’якості. Потім охолодіть і очистьте від шкірки.
- Збийте гарбуз блендером до пюреподібної маси. Якщо вона виходить надто густою – долийте трохи молока чи вершків, а якщо рідкувата, то додайте борошна. Консистенція також залежить від вологості сиру. За бажанням підмішайте мак.
- До гарбузової маси покладіть яйця, цукор, терту апельсинову цедру, крохмаль, корицю та мускатний горіх. Ще раз збийте все блендером, щоб суміш була однорідною.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном.
- Викладайте у форму почергово сирну та гарбузову суміші, щоб вийшов красивий візерунок.
- Запікайте страву в духовці, розігрітій до 180 градусів, впродовж 45 – 50 хвилин.
- Перед подачею запіканку слід охолодити.
А ще вашим дітям точно сподобається мармелад з гарбуза, які можна приготувати за рецептом з TikTok "Смачні рецепти".
Як зробити мармелад з гарбуза?
- Час: 30 хвилин + застигання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів гарбуза;
– 60 грамів цукру;
– сік половини лимона;
– 8 грамів агар-агару.
Як приготувати цукерки з гарбуза: відео
Приготування:
- Спочатку очищений гарбуз наріжте невеликими шматочками.
- Гарбуз залийте водою та поставте на плиту. Варіть 10 – 15 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Коли гарбуз стане м’яким, злийте воду й подрібніть його блендером до стану пюре. Додайте цукор і сік половини лимона, перемішайте та знову доведіть до кипіння.
- Окремо розчиніть близько агар-агар у чотирьох столових ложках холодної води. Добре розмішайте та влийте в гарбузове пюре.
- Варіть ще приблизно 3 хвилини на слабкому вогні.
- Готову масу перелийте у форму, залиште охолонути, а потім помістіть у холодильник на 2 – 4 години.
- Після застигання акуратно переверніть форму й наріжте на порції.
Смачного!
