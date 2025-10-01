Привчити дітей до овочів та корисних страв – завдання "з зірочкою". Втім, є маленькі хитрощі, перед якими не встоять навіть вони.

Ця запікана стане вашою улюбленою знахідкою цієї осені. Вона проста у приготуванні, потребує лише простих інгредієнтів та подобається дітям. Тепер ви ніколи не будете турбуватися, куди подіти гарбуз, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

До теми Королева осінніх десертів: готуємо панакоту з гарбуза – шедевр без перебільшення

Як зробити запіканку з гарбузом та сиром?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 600 грамів кисломолочного сиру;

– 3 яйця;

– 120 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 120 грамів сметани або вершків;

– 4 столові ложки борошна;

– 1 – 2 столові ложки маку;

гарбузова начинка:

– 600 грамів пюре гарбуза;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– цедра апельсина;

– 1 – 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– кориця та мускатний горіх.

Приготування:

Гарбуз добре промийте, наріжте великими шматками й запікайте при температурі 180 градусів близько 45 – 50 хвилин до м’якості. Потім охолодіть і очистьте від шкірки. Збийте гарбуз блендером до пюреподібної маси. Якщо вона виходить надто густою – долийте трохи молока чи вершків, а якщо рідкувата, то додайте борошна. Консистенція також залежить від вологості сиру. За бажанням підмішайте мак. До гарбузової маси покладіть яйця, цукор, терту апельсинову цедру, крохмаль, корицю та мускатний горіх. Ще раз збийте все блендером, щоб суміш була однорідною. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном. Викладайте у форму почергово сирну та гарбузову суміші, щоб вийшов красивий візерунок. Запікайте страву в духовці, розігрітій до 180 градусів, впродовж 45 – 50 хвилин. Перед подачею запіканку слід охолодити.

А ще вашим дітям точно сподобається мармелад з гарбуза, які можна приготувати за рецептом з TikTok "Смачні рецепти".

Як зробити мармелад з гарбуза?

Час : 30 хвилин + застигання

: 30 хвилин + застигання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів гарбуза;

– 60 грамів цукру;

– сік половини лимона;

– 8 грамів агар-агару.

Як приготувати цукерки з гарбуза: відео

Приготування:

Спочатку очищений гарбуз наріжте невеликими шматочками. Гарбуз залийте водою та поставте на плиту. Варіть 10 – 15 хвилин, періодично знімаючи піну. Коли гарбуз стане м’яким, злийте воду й подрібніть його блендером до стану пюре. Додайте цукор і сік половини лимона, перемішайте та знову доведіть до кипіння. Окремо розчиніть близько агар-агар у чотирьох столових ложках холодної води. Добре розмішайте та влийте в гарбузове пюре. Варіть ще приблизно 3 хвилини на слабкому вогні. Готову масу перелийте у форму, залиште охолонути, а потім помістіть у холодильник на 2 – 4 години. Після застигання акуратно переверніть форму й наріжте на порції.

Смачного!

А який десерт можна зробити за кілька хвилин?