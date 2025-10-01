Укр Рус
1 октября, 20:01
3

Ваши дети влюбятся в тыкву: запеканка с творогом и маком, которая вкуснее любого торта

Лилия Имбировская-Сиваковская
Приучить детей к овощам и полезным блюдам – задача "со звездочкой". Впрочем, есть маленькие хитрости, перед которыми не устоят даже они.

Эта запеканка станет вашей любимой находкой этой осенью. Она проста в приготовлении, требует только простых ингредиентов и нравится детям. Теперь вы никогда не будете беспокоиться, куда девать тыкву, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как сделать запеканку с тыквой и сыром?

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 600 граммов творога;
– 3 яйца;
– 120 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 120 граммов сметаны или сливок;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 – 2 столовые ложки мака;
тыквенная начинка: 
– 600 граммов пюре тыквы;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– цедра апельсина;
– 1 – 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– корица и мускатный орех.

Приготовление:

  1. Тыкву хорошо промойте, нарежьте крупными кусками и запекайте при температуре 180 градусов около 45 – 50 минут до мягкости. Затем охладите и очистите от кожуры.
  2. Взбейте тыкву блендером до пюреобразной массы. Если она получается слишком густой – долейте немного молока или сливок, а если жидковатая, то добавьте муки. Консистенция также зависит от влажности творога. По желанию подмешайте мак.
  3. К тыквенной массе положите яйца, сахар, тертую апельсиновую цедру, крахмал, корицу и мускатный орех. Еще раз взбейте все блендером, чтобы смесь была однородной.
  4. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой.
  5. Выкладывайте в форму поочередно творожную и тыквенную смеси, чтобы получился красивый узор.
  6. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 45 – 50 минут.
  7. Перед подачей запеканку следует охладить.

А еще вашим детям точно понравится мармелад из тыквы, которые можно приготовить по рецепту из TikTok "Вкусные рецепты".

Как сделать мармелад из тыквы?

  • Время: 30 минут + застывание
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 500 граммов тыквы;
– 60 граммов сахара;
– сок половины лимона;
– 8 граммов агар-агара.

Как приготовить конфеты из тыквы: видео

Приготовление:

  1. Сначала очищенную тыкву нарежьте небольшими кусочками.
  2. Тыкву залейте водой и поставьте на плиту. Варите 10 – 15 минут, периодически снимая пену.
  3. Когда тыква станет мягкой, слейте воду и измельчите ее блендером до состояния пюре. Добавьте сахар и сок половины лимона, перемешайте и снова доведите до кипения.
  4. Отдельно растворите около агар-агар в четырех столовых ложках холодной воды. Хорошо размешайте и влейте в тыквенное пюре.
  5. Варите еще примерно 3 минуты на слабом огне.
  6. Готовую массу перелейте в форму, оставьте остыть, а затем поместите в холодильник на 2 – 4 часа.
  7. После застывания аккуратно переверните форму и нарежьте на порции.

Приятного аппетита!

