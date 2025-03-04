4 березня, 12:39
Готується лише 15 хвилин: Ектор дав рецепт яблучного десерту, що "повертає в дитинство"
У світі десертів певні рецепти здатні пробуджувати теплі спогади з дитинства. Один з таких рецептів має чудове поєднання яблук, тіста та кориці. Це частування неодмінно сподобається кожному.
24 Канал з посиланням на зіркового телекухаря Ектора Хіменеса-Браво ділиться цікавим яблучним десертом. Його перевага не лише у смаку, а й у часі приготування – всього 15 хвилин.
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Яблучний десерт від Ектора
- Час: 20 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 3 яблука;
– 150 грамів борошна;
– 250 грамів листкового тіста;
– 1 жовток;
– 50 грамів коричневого цукру;
– 1 чайна ложка кориці.
Як спекти ароматний десерт з яблук: дивіться відео
Приготування:
- Яблука поріжте кільцями й виріжте серцевину.
- Робочу поверхню присипте борошном і розкачайте тісто. Поріжте на смужки.
- Загорніть яблука в тісто, як показано у відео. Змастіть жовтком, посипте цукром і корицею.
- Викладіть на деко, встелене пергаментом, і випікайте в розігрітій духовці до 200 градусів до готовності – це приблизно 15 хвилин.
Смачного!
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