Готується лише 15 хвилин: Ектор дав рецепт яблучного десерту, що "повертає в дитинство"

У світі десертів певні рецепти здатні пробуджувати теплі спогади з дитинства. Один з таких рецептів має чудове поєднання яблук, тіста та кориці. Це частування неодмінно сподобається кожному.

24 Канал з посиланням на зіркового телекухаря Ектора Хіменеса-Браво ділиться цікавим яблучним десертом. Його перевага не лише у смаку, а й у часі приготування – всього 15 хвилин. Читайте також Все змішав і готово: рецепт неймовірно ніжного чизкейка, який має скуштувати кожен Яблучний десерт від Ектора Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 8 Інгредієнти:

– 3 яблука;

– 150 грамів борошна;

– 250 грамів листкового тіста;

– 1 жовток;

– 50 грамів коричневого цукру;

– 1 чайна ложка кориці. Як спекти ароматний десерт з яблук: дивіться відео Приготування: Яблука поріжте кільцями й виріжте серцевину.

Робочу поверхню присипте борошном і розкачайте тісто. Поріжте на смужки.

Загорніть яблука в тісто, як показано у відео. Змастіть жовтком, посипте цукром і корицею.

Викладіть на деко, встелене пергаментом, і випікайте в розігрітій духовці до 200 градусів до готовності – це приблизно 15 хвилин. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і це пісочне печиво з джемом.