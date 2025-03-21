Про це мало хто знає, а варто: навіщо заморожувати картоплю перед смаженням
Деякі кухарі вирішили заморозити картоплю перед тим, як смажити її. Цей метод залишається невідомим широкому загалу.
Спробуйте його і перетворите традиційні картопляні рецепти на щось надзвичайне. Як це зробити правильно і що потрібно для цього, крім картоплі, розповідає 24 Канал з посиланням на News24.
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Для чого перед смаженням заморожувати картоплю
У цьому кулінарному прориві експерти розкривають просту техніку, яка обіцяє змінити ваше уявлення про смаження картоплі. Цей метод гарантує, що картопля вийде з фритюрниці з чудовою хрусткою скоринкою, зберігаючи при цьому м'яку та ніжну внутрішню частину.
Хоча цей метод особливо ефективний для приготування картоплі фрі, його можна адаптувати і для традиційного смаження на сковороді.
Як смачно приготувати таку картоплю
- Час: 30 хвилин (1,5 години заморожування)
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 склянки води;
– рослинна олія.
Приготування:
- Картоплю помийте, почистьте і наріжте соломкою.
- Складіть її в каструлю із чистою водою, інакше картопляна соломка швидко потемніє.
- Приготуйте маринад, візьміть воду й додайте сіль та цукор. Перемішайте та після розчинення інгредієнтів перекладіть в картоплю на 20 хвилин.
- Коли вода стане каламутною, злийте її й обсушіть на рушнику або серветці. Як тільки вода повністю піде, відправте картоплю на 1,5 години в морозилку і повністю заморозьте.
- Фрі готуйте так, щоб олія вкривала овочі в середньому на 1 – 1,5 сантиметра. Смажте 7 – 8 хвилин.
Готово!
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