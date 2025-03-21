Попробуйте его и превратите традиционные картофельные рецепты в нечто необыкновенное. Как это сделать правильно и что нужно для этого, кроме картофеля, рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.

Читайте также Начните делать так же: зачем профессиональные кулинары вымачивают мясо в специальном растворе

Для чего перед жаркой замораживать картофель

В этом кулинарном прорыве эксперты раскрывают простую технику, которая обещает изменить ваше представление о жарке картофеля. Этот метод гарантирует, что картофель выйдет из фритюрницы с великолепной хрустящей корочкой, сохраняя при этом мягкую и нежную внутреннюю часть.

Хотя этот метод особенно эффективен для приготовления картофеля фри, его можно адаптировать и для традиционной жарки на сковороде.

Как вкусно приготовить такой картофель

Время: 30 минут (1,5 часа замораживания)

30 минут (1,5 часа замораживания) Порции: 2

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 стакана воды;

– растительное масло.

Приготовление:

Картофель помойте, почистите и нарежьте соломкой.

Сложите ее в кастрюлю с чистой водой, иначе картофельная соломка быстро потемнеет.

Приготовьте маринад, возьмите воду и добавьте соль и сахар. Перемешайте и после растворения ингредиентов переложите в картофель на 20 минут.

Когда вода станет мутной, слейте ее и обсушите на полотенце или салфетке. Как только вода полностью уйдет, отправьте картофель на 1,5 часа в морозилку и полностью заморозьте.

Фри готовьте так, чтобы масло покрывало овощи в среднем на 1 – 1,5 сантиметра. Жарьте 7 – 8 минут.

Готово!

Тоже интересно: как быстро почистить картофель в мундире.