Спробуйте його і перетворите традиційні картопляні рецепти на щось надзвичайне. Як це зробити правильно і що потрібно для цього, крім картоплі, розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

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Для чого перед смаженням заморожувати картоплю

У цьому кулінарному прориві експерти розкривають просту техніку, яка обіцяє змінити ваше уявлення про смаження картоплі. Цей метод гарантує, що картопля вийде з фритюрниці з чудовою хрусткою скоринкою, зберігаючи при цьому м'яку та ніжну внутрішню частину.

Хоча цей метод особливо ефективний для приготування картоплі фрі, його можна адаптувати і для традиційного смаження на сковороді.

Як смачно приготувати таку картоплю

Час: 30 хвилин (1,5 години заморожування)

30 хвилин (1,5 години заморожування) Порції: 2

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 склянки води;

– рослинна олія.

Приготування:

Картоплю помийте, почистьте і наріжте соломкою.

Складіть її в каструлю із чистою водою, інакше картопляна соломка швидко потемніє.

Приготуйте маринад, візьміть воду й додайте сіль та цукор. Перемішайте та після розчинення інгредієнтів перекладіть в картоплю на 20 хвилин.

Коли вода стане каламутною, злийте її й обсушіть на рушнику або серветці. Як тільки вода повністю піде, відправте картоплю на 1,5 години в морозилку і повністю заморозьте.

Фрі готуйте так, щоб олія вкривала овочі в середньому на 1 – 1,5 сантиметра. Смажте 7 – 8 хвилин.

Готово!

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