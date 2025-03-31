31 березня, 12:39
Не відрізниш від магазинних: готуємо іриски вдома з 3 інгредієнтів
Домашні іриски мають ніжний вершковий смак і спокусливий карамельний аромат. Ці ласощі стануть ідеальним варіантом навіть для найвибагливіших ласунів.
Для приготування солодощів знадобиться мінімальний набір продуктів та 30 хвилин часу. Як приготувати іриски розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Як приготувати іриски в домашніх умовах
- Час: 1 година
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 600 грамів сметани 20%;
– 600 грамів цукру;
– 70 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Перелийте сметану в каструлю та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння.
- Коли закипіла сметана, додайте цукор. Коли він повністю розчинився, зменште вогонь і готуйте до карамельного кольору, постійно помішуючи. Це триватиме деякий час – приблизно 30 хвилин.
- Далі додайте масло.
- Масу, що вийшла, вилийте у форму на пергамент або силіконові формочки. Залиште, щоб охолола – можете навіть помістити в холодильник.
- Після цього можете різати іриски та смакувати.
Готово!
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