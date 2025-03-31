Не відрізниш від магазинних: готуємо іриски вдома з 3 інгредієнтів

Домашні іриски мають ніжний вершковий смак і спокусливий карамельний аромат. Ці ласощі стануть ідеальним варіантом навіть для найвибагливіших ласунів.

Для приготування солодощів знадобиться мінімальний набір продуктів та 30 хвилин часу. Як приготувати іриски розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Як приготувати іриски в домашніх умовах

Час: 1 година

1 година Порції: 1

Інгредієнти:

– 600 грамів сметани 20%;

– 600 грамів цукру;

– 70 грамів вершкового масла.

Приготування:

Перелийте сметану в каструлю та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння.

Коли закипіла сметана, додайте цукор. Коли він повністю розчинився, зменште вогонь і готуйте до карамельного кольору, постійно помішуючи. Це триватиме деякий час – приблизно 30 хвилин.

Далі додайте масло.

Масу, що вийшла, вилийте у форму на пергамент або силіконові формочки. Залиште, щоб охолола – можете навіть помістити в холодильник.

Після цього можете різати іриски та смакувати.

Готово!

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