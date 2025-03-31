Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Не відрізниш від магазинних: готуємо іриски вдома з 3 інгредієнтів
31 березня, 12:39
1

Не відрізниш від магазинних: готуємо іриски вдома з 3 інгредієнтів

Марта Касіянчук

Домашні іриски мають ніжний вершковий смак і спокусливий карамельний аромат. Ці ласощі стануть ідеальним варіантом навіть для найвибагливіших ласунів.

Для приготування солодощів знадобиться мінімальний набір продуктів та 30 хвилин часу. Як приготувати іриски розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.

Читайте також На кшталт "Баунті": готуємо розсипчасте кокосове печиво за 30 хвилин

Як приготувати іриски в домашніх умовах

  • Час: 1 година
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 600 грамів сметани 20%;
– 600 грамів цукру;
– 70 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Перелийте сметану в каструлю та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння.
     
  2. Коли закипіла сметана, додайте цукор. Коли він повністю розчинився, зменште вогонь і готуйте до карамельного кольору, постійно помішуючи. Це триватиме деякий час – приблизно 30 хвилин.
     
  3. Далі додайте масло. 
     
  4. Масу, що вийшла, вилийте у форму на пергамент або силіконові формочки. Залиште, щоб охолола – можете навіть помістити в холодильник.
     
  5. Після цього можете різати іриски та смакувати.

Готово!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і домашнє варене згущене молоко.