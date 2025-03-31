Для приготовления сладостей понадобится минимальный набор продуктов и 30 минут времени. Как приготовить ириски рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Как приготовить ириски в домашних условиях

Время: 1 час

1 час Порции: 1

Ингредиенты:

– 600 граммов сметаны 20%;

– 600 граммов сахара;

– 70 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Перелейте сметану в кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите до кипения.

Когда закипела сметана, добавьте сахар. Когда он полностью растворился, уменьшите огонь и готовьте до карамельного цвета, постоянно помешивая. Это продлится некоторое время – примерно 30 минут.

Далее добавьте масло.

Массу, что получилась, вылейте в форму на пергамент или силиконовые формочки. Оставьте, чтобы остыла – можете даже поместить в холодильник.

После этого можете резать ириски и смаковать.

Готово!

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