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16 листопада, 08:25
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Еластичне тісто, яке не рветься навіть після морозилки: перевірений домашній рецепт пельменів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Домашні пельмені за перевіреним сімейним рецептом легко перевершують будь-які магазинні напівфабрикати завдяки ідеальному балансу тонкого, еластичного тіста та щедрої м'ясної начинки.

Заміс на теплому молоці з додаванням рослинної олії робить тісто настільки пластичним, що воно розкачується майже до прозорості, надійно склеюється по краях і чудово витримує тривале заморожування без розтріскування. 

Щоб усередині кожного звареного пельменя утворився ароматний насичений бульйон, фарш готують із соковитого свинячого ошийка з великою кількістю ріпчастої цибулі та обов'язково додають крижану воду. Охолоджена вода надійно утримує м'ясні соки всередині під час термічної обробки, роблячи начинку ніжною та пухкою. 

Як зробити смачні домашні пельмені? 

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 8 

Інгредієнти: 
еластичне тісто на молоці: 
– 1 кілограм пшеничного борошна; 
– 500 мілілітрів теплого молока; 
– 2 курячі яйця; 
– 2 столові ложки рафінованої олії; 
– 1 чайна ложка кам'яної солі; 
соковита м'ясна начинка: 
– 1 кілограм свинячого ошийка; 
– 350 грамів ріпчастої цибулі; 
– 100 мілілітрів крижаної води; 
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю; 
– 1,5 чайної ложки кам'яної солі. 

Приготування: 

  1. У глибокій мисці збийте вінчиком яйця з сіллю, влийте тепле молоко й поступово всипайте просіяне борошно, замішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками.
  2. Коли маса збереться в кулю, додайте 2 столові ложки олії, вимісіть до гладкості та залиште під мискою на 20 – 30 хвилин.
  3. Тим часом нарізаний свинячий ошийок та очищену цибулю пропустіть через м'ясорубку, приправте сіллю й перцем, влийте 100 мілілітрів крижаної води та ретельно вимішайте фарш до однорідності, після чого приберіть у холодильник до завершення відпочинку тіста.
  4. Розділіть тісто на порційні шматки, тоненько розкачайте кожен на припиленій борошном поверхні та виріжте склянкою кружальця.
  5. Викладіть у центр по 1 чайній ложці охолодженого фаршу, щільно защипніть краї півмісяцем і з'єднайте кінчики.
  6. Опускайте пельмені партіями в киплячу підсолену воду, обережно перемішайте, щоб не пристали до дна, та варіть 5 – 7 хвилин після спливання, а решту заготовок заморозьте на присипаній борошном дошці.
  7. Подавайте гарячими зі шматочком вершкового масла або свіжою сметаною.

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