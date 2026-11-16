Еластичне тісто, яке не рветься навіть після морозилки: перевірений домашній рецепт пельменів

Заміс на теплому молоці з додаванням рослинної олії робить тісто настільки пластичним, що воно розкачується майже до прозорості, надійно склеюється по краях і чудово витримує тривале заморожування без розтріскування.

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Щоб усередині кожного звареного пельменя утворився ароматний насичений бульйон, фарш готують із соковитого свинячого ошийка з великою кількістю ріпчастої цибулі та обов'язково додають крижану воду. Охолоджена вода надійно утримує м'ясні соки всередині під час термічної обробки, роблячи начинку ніжною та пухкою.

Як зробити смачні домашні пельмені?

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

еластичне тісто на молоці:

– 1 кілограм пшеничного борошна;

– 500 мілілітрів теплого молока;

– 2 курячі яйця;

– 2 столові ложки рафінованої олії;

– 1 чайна ложка кам'яної солі;

соковита м'ясна начинка:

– 1 кілограм свинячого ошийка;

– 350 грамів ріпчастої цибулі;

– 100 мілілітрів крижаної води;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 1,5 чайної ложки кам'яної солі.

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Приготування: