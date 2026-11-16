Еластичне тісто, яке не рветься навіть після морозилки: перевірений домашній рецепт пельменів

Як зробити домашні пельмені / "Майстерня ідей"
Домашні пельмені за перевіреним сімейним рецептом легко перевершують будь-які магазинні напівфабрикати завдяки ідеальному балансу тонкого, еластичного тіста та щедрої м'ясної начинки.
Заміс на теплому молоці з додаванням рослинної олії робить тісто настільки пластичним, що воно розкачується майже до прозорості, надійно склеюється по краях і чудово витримує тривале заморожування без розтріскування.
Щоб усередині кожного звареного пельменя утворився ароматний насичений бульйон, фарш готують із соковитого свинячого ошийка з великою кількістю ріпчастої цибулі та обов'язково додають крижану воду. Охолоджена вода надійно утримує м'ясні соки всередині під час термічної обробки, роблячи начинку ніжною та пухкою.
Як зробити смачні домашні пельмені?
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
еластичне тісто на молоці:
– 1 кілограм пшеничного борошна;
– 500 мілілітрів теплого молока;
– 2 курячі яйця;
– 2 столові ложки рафінованої олії;
– 1 чайна ложка кам'яної солі;
соковита м'ясна начинка:
– 1 кілограм свинячого ошийка;
– 350 грамів ріпчастої цибулі;
– 100 мілілітрів крижаної води;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 1,5 чайної ложки кам'яної солі.
Приготування:
- У глибокій мисці збийте вінчиком яйця з сіллю, влийте тепле молоко й поступово всипайте просіяне борошно, замішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками.
- Коли маса збереться в кулю, додайте 2 столові ложки олії, вимісіть до гладкості та залиште під мискою на 20 – 30 хвилин.
- Тим часом нарізаний свинячий ошийок та очищену цибулю пропустіть через м'ясорубку, приправте сіллю й перцем, влийте 100 мілілітрів крижаної води та ретельно вимішайте фарш до однорідності, після чого приберіть у холодильник до завершення відпочинку тіста.
- Розділіть тісто на порційні шматки, тоненько розкачайте кожен на припиленій борошном поверхні та виріжте склянкою кружальця.
- Викладіть у центр по 1 чайній ложці охолодженого фаршу, щільно защипніть краї півмісяцем і з'єднайте кінчики.
- Опускайте пельмені партіями в киплячу підсолену воду, обережно перемішайте, щоб не пристали до дна, та варіть 5 – 7 хвилин після спливання, а решту заготовок заморозьте на присипаній борошном дошці.
- Подавайте гарячими зі шматочком вершкового масла або свіжою сметаною.
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