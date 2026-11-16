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Эластичное тесто, которое не рвется даже после заморозки: проверенный домашний рецепт пельменей

Лилия Имбировская-Сиваковская
Как приготовить домашние пельмени

Как приготовить домашние пельмени / "Мастерская идей"

Домашние пельмени, приготовленные по проверенному семейному рецепту, легко превосходят любые магазинные полуфабрикаты благодаря идеальному балансу тонкого, эластичного теста и щедрой мясной начинки.

Замес на теплом молоке с добавлением растительного масла делает тесто настолько пластичным, что оно раскатывается почти до прозрачности, надежно склеивается по краям и прекрасно выдерживает длительную заморозку без растрескивания.

 
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Чтобы внутри каждого сваренного пельменя образовался ароматный насыщенный бульон, фарш готовят из сочной свиной шейки с большим количеством репчатого лука и обязательно добавляют ледяную воду. Охлажденная вода надежно удерживает мясные соки внутри во время термической обработки, делая начинку нежной и воздушной.

Как приготовить вкусные домашние пельмени?

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
эластичное тесто на молоке:
– 1 килограмм пшеничной муки;
– 500 миллилитров теплого молока;
– 2 куриных яйца;
– 2 столовые ложки рафинированного масла;
– 1 чайная ложка каменной соли;
сочная мясная начинка:
– 1 килограмм свиной шейки;
– 350 граммов репчатого лука;
– 100 миллилитров ледяной воды;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 1,5 чайной ложки каменной соли.

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Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте венчиком яйца с солью, влейте теплое молоко и постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто сначала ложкой, а затем руками.
  2. Когда масса соберется в комок, добавьте 2 столовые ложки растительного масла, вымесите до гладкости и оставьте под миской на 20 – 30 минут.
  3. Тем временем нарезанную свиную шею и очищенный лук пропустите через мясорубку, приправьте солью и перцем, влейте 100 миллилитров ледяной воды и тщательно перемешайте фарш до однородности, почему отставьте в холодильник до окончания отдыха теста.
  4. Разделите тесто на порционные куски, тонко раскатайте каждый на посыпанной мукой поверхности и вырежьте стаканом кружочки.
  5. Выложите в центр по 1 чайной ложке охлажденного фарша, плотно защипните края полумесяцем и соедините кончики.
  6. Опускайте пельмени партиями в кипящую подсоленную воду, осторожно перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну, и варите 5 – 7 минут после всплытия, а остальные заготовки заморозьте на присыпанной мукой доске.
  7. Подавайте горячими с кусочком сливочного масла или свежей сметаной.

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