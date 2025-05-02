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2 травня, 12:33
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Всього 2 інгредієнти: домашні цукерки зі смаком дитинства

Марта Касіянчук

Ці домашні цукерки, зроблені власноруч, безумовно сподобаються вашим близьким. На їх приготування знадобиться мінімум часу та інгредієнтів.

Зробити смачні ласощі можна всього з двох інгредієнтів – молока та цукру. Рецептом домашніх цукерок з 2 інгредієнтів ділиться 24 Канал з посиланням на UA.новини.

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    Домашні цукерки з 2 інгредієнтів

    • Час: 20 хвилин
    • Порції: 1

    Інгредієнти: 
    – 300 грамів цукру;
    – 100 мілілітрів молока.   

    Приготування:

    1. Поставте на вогонь сковороду з товстим дном. Насипте в неї цукор та залийте молоком. Вогонь має бути маленьким, щоб нічого не пригоріло.
       
    2. Поступово маса зменшиться в об'ємі. Також вона має потемніти та з'явиться ледь помітна скоринка.
       
    3. Перелийте масу в потрібну вам тарілку. Трохи змастіть її перед тим маслом чи олією без запаху. За 5 – 10 хвилин маса схопиться.
       
    4. Тепер набирайте її ложкою та трамбуйте в формочки, щоб надати цукеркам гарного вигляду. Буде трохи липнути, але впоратись можливо. Цукерки готові.

    Смачного!

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