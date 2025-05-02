Всього 2 інгредієнти: домашні цукерки зі смаком дитинства

Ці домашні цукерки, зроблені власноруч, безумовно сподобаються вашим близьким. На їх приготування знадобиться мінімум часу та інгредієнтів.

Зробити смачні ласощі можна всього з двох інгредієнтів – молока та цукру. Рецептом домашніх цукерок з 2 інгредієнтів ділиться 24 Канал з посиланням на UA.новини. Читайте також Завжди виходять: бельгійські вафлі, які оцінить вся сім'я Домашні цукерки з 2 інгредієнтів Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 300 грамів цукру;

– 100 мілілітрів молока. Приготування: Поставте на вогонь сковороду з товстим дном. Насипте в неї цукор та залийте молоком. Вогонь має бути маленьким, щоб нічого не пригоріло.

Поступово маса зменшиться в об'ємі. Також вона має потемніти та з'явиться ледь помітна скоринка.

Перелийте масу в потрібну вам тарілку. Трохи змастіть її перед тим маслом чи олією без запаху. За 5 – 10 хвилин маса схопиться.

Тепер набирайте її ложкою та трамбуйте в формочки, щоб надати цукеркам гарного вигляду. Буде трохи липнути, але впоратись можливо. Цукерки готові. Смачного! Теж приготуйте: полуничні желейні цукерки.