Сделать вкусное лакомство можно всего из двух ингредиентов – молока и сахара. Рецептом домашних конфет из 2 ингредиентов делится 24 Канал со ссылкой на UA.новости.
Читайте также Всегда получаются: бельгийские вафли, которые оценит вся семья
Домашние конфеты из 2 ингредиентов
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов сахара;
– 100 миллилитров молока.
Приготовление:
- Поставьте на огонь сковороду с толстым дном. Насыпьте в нее сахар и залейте молоком. Огонь должен быть маленьким, чтобы ничего не пригорело.
- Постепенно масса уменьшится в объеме. Также она должна потемнеть и появится едва заметная корочка.
- Перелейте массу в нужную вам тарелку. Немного смажьте ее перед тем маслом или маслом без запаха. За 5 – 10 минут масса схватится.
- Теперь набирайте ее ложкой и трамбуйте в формочки, чтобы придать конфетам красивый вид. Будет немного липнуть, но справиться возможно. Конфеты готовы.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: клубничные желейные конфеты.