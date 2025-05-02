Сделать вкусное лакомство можно всего из двух ингредиентов – молока и сахара. Рецептом домашних конфет из 2 ингредиентов делится 24 Канал со ссылкой на UA.новости.

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Домашние конфеты из 2 ингредиентов

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов сахара;

– 100 миллилитров молока.

Приготовление:

Поставьте на огонь сковороду с толстым дном. Насыпьте в нее сахар и залейте молоком. Огонь должен быть маленьким, чтобы ничего не пригорело.

Постепенно масса уменьшится в объеме. Также она должна потемнеть и появится едва заметная корочка.

Перелейте массу в нужную вам тарелку. Немного смажьте ее перед тем маслом или маслом без запаха. За 5 – 10 минут масса схватится.

Теперь набирайте ее ложкой и трамбуйте в формочки, чтобы придать конфетам красивый вид. Будет немного липнуть, но справиться возможно. Конфеты готовы.

Приятного аппетита!

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