Сделать вкусное лакомство можно всего из двух ингредиентов – молока и сахара. Рецептом домашних конфет из 2 ингредиентов делится 24 Канал со ссылкой на UA.новости.

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    Домашние конфеты из 2 ингредиентов

    • Время: 20 минут
    • Порции: 1

    Ингредиенты:
    – 300 граммов сахара;
    – 100 миллилитров молока.

    Приготовление:

    1. Поставьте на огонь сковороду с толстым дном. Насыпьте в нее сахар и залейте молоком. Огонь должен быть маленьким, чтобы ничего не пригорело.
    2. Постепенно масса уменьшится в объеме. Также она должна потемнеть и появится едва заметная корочка.
    3. Перелейте массу в нужную вам тарелку. Немного смажьте ее перед тем маслом или маслом без запаха. За 5 – 10 минут масса схватится.
    4. Теперь набирайте ее ложкой и трамбуйте в формочки, чтобы придать конфетам красивый вид. Будет немного липнуть, но справиться возможно. Конфеты готовы.

    Приятного аппетита!

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