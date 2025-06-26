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26 червня, 22:37
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Домашній хліб з "секретом": рецепт випічки, яку повинен спробувати кожен

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ця закуска стане вашим улюбленим рішенням для смачного перекусу. 
  • Інгредієнти для начинки можна вдосконалювати на свій смак.

Хліб, зроблений власними руками, володіє особливим шармом. Але є спосіб, який допоможе зробити його ще кращим!

Хліб може стати ситною закускою, якщо трішки над ним "почаклувати". Усе, що для цього потрібно – найпростіші інгредієнти та трішки фантазії, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт домашнього хліба "з секретом"

  • Час: 3 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 булка хліба;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 100 мілілітрів вершків;
– 250 грамів вершкового сиру;
– 3 мариновані огірки;
– 2 помідори;
– 3 яйця. 

Приготування

  1. Зваріть яйця круто, охолодіть і подрібніть. Зелень також дрібно наріжте. Огірки та помідори наріжте невеликими кубиками.

  2. Плавлений сир подрібніть на дрібній тертці або розімніть виделкою.

  3. Охолоджені вершки (або молоко) збийте до легкої піни та з’єднайте з овочами, сиром і зеленню. Перемішайте.

  4. Приправте отриману масу сіллю та меленим перцем на ваш смак. У булки зріжте верхню частину, вийміть м’якуш. Внутрішню частину змастіть м’яким вершковим сиром.

  5. Всередину викладіть варені яйця, залийте овочево-сирною масою та посипте зеленню. Якщо всередині залишилось трохи місця — додайте частину м’якуша.

  6. Накрийте "кришкою" від булки і поставте закуску в холодильник приблизно на 2 години для просочення.

Смачного!

Вони кращі навіть за шашлик: рецепт відбивних зі смачною начинкою. 