Домашній хліб з "секретом": рецепт випічки, яку повинен спробувати кожен
- Ця закуска стане вашим улюбленим рішенням для смачного перекусу.
- Інгредієнти для начинки можна вдосконалювати на свій смак.
Хліб, зроблений власними руками, володіє особливим шармом. Але є спосіб, який допоможе зробити його ще кращим!
Хліб може стати ситною закускою, якщо трішки над ним "почаклувати". Усе, що для цього потрібно – найпростіші інгредієнти та трішки фантазії, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт домашнього хліба "з секретом"
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 булка хліба;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 100 мілілітрів вершків;
– 250 грамів вершкового сиру;
– 3 мариновані огірки;
– 2 помідори;
– 3 яйця.
Приготування:
Зваріть яйця круто, охолодіть і подрібніть. Зелень також дрібно наріжте. Огірки та помідори наріжте невеликими кубиками.
Плавлений сир подрібніть на дрібній тертці або розімніть виделкою.
Охолоджені вершки (або молоко) збийте до легкої піни та з’єднайте з овочами, сиром і зеленню. Перемішайте.
Приправте отриману масу сіллю та меленим перцем на ваш смак. У булки зріжте верхню частину, вийміть м’якуш. Внутрішню частину змастіть м’яким вершковим сиром.
Всередину викладіть варені яйця, залийте овочево-сирною масою та посипте зеленню. Якщо всередині залишилось трохи місця — додайте частину м’якуша.
Накрийте "кришкою" від булки і поставте закуску в холодильник приблизно на 2 години для просочення.
Смачного!
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