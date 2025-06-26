Домашній хліб з "секретом": рецепт випічки, яку повинен спробувати кожен

Хліб, зроблений власними руками, володіє особливим шармом. Але є спосіб, який допоможе зробити його ще кращим!

Хліб може стати ситною закускою, якщо трішки над ним "почаклувати". Усе, що для цього потрібно – найпростіші інгредієнти та трішки фантазії, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт домашнього хліба "з секретом"

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 булка хліба;

– 100 грамів плавленого сиру;

– 100 мілілітрів вершків;

– 250 грамів вершкового сиру;

– 3 мариновані огірки;

– 2 помідори;

– 3 яйця.

Приготування:

Зваріть яйця круто, охолодіть і подрібніть. Зелень також дрібно наріжте. Огірки та помідори наріжте невеликими кубиками. Плавлений сир подрібніть на дрібній тертці або розімніть виделкою. Охолоджені вершки (або молоко) збийте до легкої піни та з’єднайте з овочами, сиром і зеленню. Перемішайте. Приправте отриману масу сіллю та меленим перцем на ваш смак. У булки зріжте верхню частину, вийміть м’якуш. Внутрішню частину змастіть м’яким вершковим сиром. Всередину викладіть варені яйця, залийте овочево-сирною масою та посипте зеленню. Якщо всередині залишилось трохи місця — додайте частину м’якуша. Накрийте "кришкою" від булки і поставте закуску в холодильник приблизно на 2 години для просочення.

Смачного!

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