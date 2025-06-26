Хлеб может стать сытной закуской, если немного над ним "поколдовать". Все, что для этого нужно – простейшие ингредиенты и немного фантазии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Читайте также Никто ничего не заметит: что делать, когда варенье пригорело – от запаха гари не будет и тени
Рецепт домашнего хлеба "с секретом"
- Время: 3 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 булка хлеба;
– 100 граммов плавленого сыра;
– 100 миллилитров сливок;
– 250 граммов сливочного сыра;
– 3 маринованных огурца;
– 2 помидора;
– 3 яйца.
Приготовление:
Сварите яйца вкрутую, охладите и измельчите. Зелень также мелко нарежьте. Огурцы и помидоры нарежьте небольшими кубиками.
Плавленый сыр измельчите на мелкой терке или разомните вилкой.
Охлажденные сливки (или молоко) взбейте до легкой пены и соедините с овощами, сыром и зеленью. Перемешайте.
Приправьте полученную массу солью и молотым перцем по вашему вкусу. У булки срежьте верхнюю часть, выньте мякиш. Внутреннюю часть смажьте мягким сливочным сыром.
Внутрь выложите вареные яйца, залейте овощно-сырной массой и посыпьте зеленью. Если внутри осталось немного места - добавьте часть мякиша.
Накройте "крышкой" от булки и поставьте закуску в холодильник примерно на 2 часа для пропитки.
Приятного аппетита!
Они лучше даже шашлыка: рецепт отбивных с вкусной начинкой.