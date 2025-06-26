Хлеб может стать сытной закуской, если немного над ним "поколдовать". Все, что для этого нужно – простейшие ингредиенты и немного фантазии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт домашнего хлеба "с секретом"

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 булка хлеба;

– 100 граммов плавленого сыра;

– 100 миллилитров сливок;

– 250 граммов сливочного сыра;

– 3 маринованных огурца;

– 2 помидора;

– 3 яйца.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую, охладите и измельчите. Зелень также мелко нарежьте. Огурцы и помидоры нарежьте небольшими кубиками. Плавленый сыр измельчите на мелкой терке или разомните вилкой. Охлажденные сливки (или молоко) взбейте до легкой пены и соедините с овощами, сыром и зеленью. Перемешайте. Приправьте полученную массу солью и молотым перцем по вашему вкусу. У булки срежьте верхнюю часть, выньте мякиш. Внутреннюю часть смажьте мягким сливочным сыром. Внутрь выложите вареные яйца, залейте овощно-сырной массой и посыпьте зеленью. Если внутри осталось немного места - добавьте часть мякиша. Накройте "крышкой" от булки и поставьте закуску в холодильник примерно на 2 часа для пропитки.

Приятного аппетита!

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