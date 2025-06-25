Домашній кетчуп з кабачків: корисна і смачна альтернатива магазинному

Кабачки виділяються не лише своєю універсальністю на кухні, але й користю для здоров'я. Оскільки сезон кабачків у самому розпалі, господиням варто дослідити різноманітні рецепти й подумати про те, як зберегти цей поживний овоч про запас.

Наприклад, чому б не закрити домашній кетчуп з кабачків? Цей рецепт, яким ділиться 24 Канал з посиланням на ОГО, не потребує багато часу чи зусиль, а результат вас приємно здивує. Читайте також Всі благатимуть рецепт, і навіть свекруха: маринуємо оселедець у томатному соусі Кетчуп з кабачків Час: 2 години

2 години Порції: 1 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма кабачків;

– 0,5 кілограма цибулі;

– 1,5 столової ложки солі;

– 0,5 склянки цукру;

– 0,5 склянки 10% спиртового оцту;

– 3 червоні перці;

– 1 чайна ложка карі;

– 0,5 чайної ложки меленого перцю;

– 400 грамів томатної пасти. Приготування: Ретельно помийте овочі. Кабачки обріжте з кінців, перці очистьте від насіння. Цибулю, перець та кабачки наріжте смужками.

Нарізані овочі посипте 2 столовими ложками солі, добре перемішайте та залиште на годину.

Поставте каструлю з овочами на вогонь і варіть 30 хвилин. Після цього залиште охолонути.

Охолоджені овочі збийте блендером до однорідної маси. Додайте до пюре решту спецій, томатну пасту та оцет. Знову готуйте 10 хвилин.

Гарячий кетчуп розлийте у стерилізовані банки та щільно закрийте. Для кращого зберігання пастеризуйте банки приблизно 15 хвилин. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте ці малосольні помідори з хроном.