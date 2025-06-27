Например, почему бы не закрыть домашний кетчуп из кабачков? Этот рецепт, которым делится 24 Канал со ссылкой на ОГО, не требует много времени или усилий, а результат вас приятно удивит.
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Кетчуп из кабачков
- Время: 2 часа
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма кабачков;
– 0,5 килограмма лука;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 0,5 стакана сахара;
– 0,5 стакана 10% спиртового уксуса;
– 3 красных перца;
– 1 чайная ложка карри;
– 0,5 чайной ложки молотого перца;
– 400 граммов томатной пасты.
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи. Кабачки обрежьте с концов, перцы очистите от семян. Лук, перец и кабачки нарежьте полосками.
- Нарезанные овощи посыпьте 2 столовыми ложками соли, хорошо перемешайте и оставьте на час.
- Поставьте кастрюлю с овощами на огонь и варите 30 минут. После этого оставьте остыть.
- Охлажденные овощи взбейте блендером до однородной массы. Добавьте к пюре оставшиеся специи, томатную пасту и уксус. Снова готовьте 10 минут.
- Горячий кетчуп разлейте в стерилизованные банки и плотно закройте. Для лучшего хранения пастеризуйте банки примерно 15 минут.
Приятного аппетита!
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