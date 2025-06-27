Например, почему бы не закрыть домашний кетчуп из кабачков? Этот рецепт, которым делится 24 Канал со ссылкой на ОГО, не требует много времени или усилий, а результат вас приятно удивит.

Читайте также Все будут умолять рецепт, и даже свекровь: маринуем сельдь в томатном соусе

Кетчуп из кабачков

Время: 2 часа

2 часа Порции: 1

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма кабачков;

– 0,5 килограмма лука;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 0,5 стакана сахара;

– 0,5 стакана 10% спиртового уксуса;

– 3 красных перца;

– 1 чайная ложка карри;

– 0,5 чайной ложки молотого перца;

– 400 граммов томатной пасты.

Приготовление:

Тщательно помойте овощи. Кабачки обрежьте с концов, перцы очистите от семян. Лук, перец и кабачки нарежьте полосками.

Нарезанные овощи посыпьте 2 столовыми ложками соли, хорошо перемешайте и оставьте на час.

Поставьте кастрюлю с овощами на огонь и варите 30 минут. После этого оставьте остыть.

Охлажденные овощи взбейте блендером до однородной массы. Добавьте к пюре оставшиеся специи, томатную пасту и уксус. Снова готовьте 10 минут.

Горячий кетчуп разлейте в стерилизованные банки и плотно закройте. Для лучшего хранения пастеризуйте банки примерно 15 минут.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте эти малосольные помидоры с хреном.