Наприклад, чому б не закрити домашній кетчуп з кабачків? Цей рецепт, яким ділиться 24 Канал з посиланням на ОГО, не потребує багато часу чи зусиль, а результат вас приємно здивує.

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Кетчуп з кабачків

  • Час: 2 години
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1,5 кілограма кабачків;
– 0,5 кілограма цибулі;
– 1,5 столової ложки солі;
– 0,5 склянки цукру;
– 0,5 склянки 10% спиртового оцту;
– 3 червоні перці;
– 1 чайна ложка карі;
– 0,5 чайної ложки меленого перцю;
– 400 грамів томатної пасти.

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі. Кабачки обріжте з кінців, перці очистьте від насіння. Цибулю, перець та кабачки наріжте смужками.
  2. Нарізані овочі посипте 2 столовими ложками солі, добре перемішайте та залиште на годину.
  3. Поставте каструлю з овочами на вогонь і варіть 30 хвилин. Після цього залиште охолонути.
  4. Охолоджені овочі збийте блендером до однорідної маси. Додайте до пюре решту спецій, томатну пасту та оцет. Знову готуйте 10 хвилин.
  5. Гарячий кетчуп розлийте у стерилізовані банки та щільно закрийте. Для кращого зберігання пастеризуйте банки приблизно 15 хвилин.

Смачного!

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