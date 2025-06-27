Наприклад, чому б не закрити домашній кетчуп з кабачків? Цей рецепт, яким ділиться 24 Канал з посиланням на ОГО, не потребує багато часу чи зусиль, а результат вас приємно здивує.
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Кетчуп з кабачків
- Час: 2 години
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма кабачків;
– 0,5 кілограма цибулі;
– 1,5 столової ложки солі;
– 0,5 склянки цукру;
– 0,5 склянки 10% спиртового оцту;
– 3 червоні перці;
– 1 чайна ложка карі;
– 0,5 чайної ложки меленого перцю;
– 400 грамів томатної пасти.
Приготування:
- Ретельно помийте овочі. Кабачки обріжте з кінців, перці очистьте від насіння. Цибулю, перець та кабачки наріжте смужками.
- Нарізані овочі посипте 2 столовими ложками солі, добре перемішайте та залиште на годину.
- Поставте каструлю з овочами на вогонь і варіть 30 хвилин. Після цього залиште охолонути.
- Охолоджені овочі збийте блендером до однорідної маси. Додайте до пюре решту спецій, томатну пасту та оцет. Знову готуйте 10 хвилин.
- Гарячий кетчуп розлийте у стерилізовані банки та щільно закрийте. Для кращого зберігання пастеризуйте банки приблизно 15 хвилин.
Смачного!
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