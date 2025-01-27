Раз – і майонез готовий: які прості інгредієнти треба додати до сметани

Майонез – це соус, без якого просто неможливо обійтися. Краще завжди мати під рукою домашній рецепт, адже це куди корисніше за продукт, придбаний у магазині.

Для того, щоб створити смачну й поживну альтернативу майонезу, потрібна сметана і кілька звичних компонентів. Як швидко її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Woman 24.

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Як зробити соус зі сметани

Щоб перетворити звичайну сметану на альтернативний варіант майонезу знадобляться лише два інгредієнти: варене яйце і гірчиця. Це просто, швидко та корисно.

Універсальний соус / Фото Freepik

Білок не потрібен, треба взяти лише жовток та подрібнити його. Він повинен бути твердим, адже потрібна консистенція порошку, а не водичка.

Що стосується гірчиці, то її треба використовувати в пастоподібному вигляді. На тарілку сметани достатньо 1 чайної ложки. Ретельно змішуємо усі інгредієнти – і смачний та корисний соус готовий!

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