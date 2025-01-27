Для того, чтобы создать вкусную и питательную альтернативу майонезу, нужна сметана и несколько привычных компонентов. Как быстро ее приготовить рассказывает 24 Канал со ссылкой на Woman 24.

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Как сделать соус из сметаны

Чтобы превратить обычную сметану на альтернативный вариант майонеза, понадобятся всего два ингредиента: вареное яйцо и горчица. Это просто, быстро и полезно.

Универсальный соус / Фото Freepik

Белок не нужен, надо взять только желток и измельчить его. Он должен быть твердым, ведь нужна консистенция порошка, а не водичка.

Что касается горчицы, то ее надо использовать в пастообразном виде. На тарелку сметаны достаточно 1 чайной ложки. Тщательно смешиваем все ингредиенты – и вкусный и полезный соус готов!

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