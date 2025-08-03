Сир "Філадельфія" можна легко приготувати самому. Завдяки своїй ніжній текстурі та вершковому смаку домашня версія не лише не поступається на смак оригінальному продукту, але й часто краща та бюджетніша за магазинні.

Вам знадобиться всього 3 продукти й зовсім трішки натхнення. Рецептом домашнього сиру "Філадельфія" ділиться 24 Канал з посиланням на 1хвилина. Читайте також Його величність сама вершковість: готуємо паштет, який захочеться їсти просто ложкою Як приготувати сир "Філадельфія", як з магазину? Час: 10 хвилин (8 годин у холодильнику)

10 хвилин (8 годин у холодильнику) Порції: 1 Інгредієнти:

– 350 грамів сметани;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1,5 чайної ложки лимонного соку. Приготування: До сметани всипте сіль та додайте лимонний сік. Ретельно перемішайте масу ложкою, щоб і нижній шар сметани просолився та просочився соком.

Візьміть мисочку та поставте на неї сито. Вистеліть 2 шарами марлі й перекладіть туди масу. Загорніть краї марлі конвертиком, а зверху поставте блюдечко та притисніть.

Практично відразу почне виділятися сироватка. Поставте конструкцію до холодильника. За 2 години перевірте, якщо потрібно злити сироватку – зробіть це.

Залиште майбутній сир у холодильнику до ранку. Після цього дістаньте, зніміть тарілочку, розгорніть марлю та обережно переверніть отриманий продукт на тарілку. Можете мастити хліб. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і японський майонез від Ектора.