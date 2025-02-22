22 лютого, 10:36
Всі тільки й питатимуть, де ви її замовили: готуємо домашню піцу, яку не відрізнити від купленої
Ця домашня піца однозначно увійде у ваш топ улюблених страв. З першого разу ви самі не повірите, що приготували її власноруч.
Домашня піца може нічим не відрізнятися від замовленої, головне – обрати правильний рецепт тіста та підійти до начинки та оформлення з фантазією. Якщо все зробити з натхненням – ви більше не захочете замовляти одну з улюблених страв, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Рецепт домашньої піци
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 мілілітрів води;
– 130 грамів борошна;
– 1 яйце;
– чайна ложка соняшникової олії;
– 0,5 чайної ложки солі;
– улюблені соус та начинка.
Приготування:
- Воду нагріваємо, змішуємо з яйцем, сіллю та олією.
- Щоб аромат був кращим, можна замінити соняшникову олію на оливкову.
- Просіюємо борошно в рідку основу. Замішуємо тісто, поки воно не стане еластичним та однорідним.
- Залиште тісто відпочити та приготуйте улюблену начинку, не забудьте про естетичне оформлення.
- Випікаємо 15 – 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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