Домашня піца може нічим не відрізнятися від замовленої, головне – обрати правильний рецепт тіста та підійти до начинки та оформлення з фантазією. Якщо все зробити з натхненням – ви більше не захочете замовляти одну з улюблених страв, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Рецепт домашньої піци

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 мілілітрів води;

– 130 грамів борошна;

– 1 яйце;

– чайна ложка соняшникової олії;

– 0,5 чайної ложки солі;

– улюблені соус та начинка.

Приготування:

Воду нагріваємо, змішуємо з яйцем, сіллю та олією. Щоб аромат був кращим, можна замінити соняшникову олію на оливкову. Просіюємо борошно в рідку основу. Замішуємо тісто, поки воно не стане еластичним та однорідним. Залиште тісто відпочити та приготуйте улюблену начинку, не забудьте про естетичне оформлення. Випікаємо 15 – 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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