Домашня піца може нічим не відрізнятися від замовленої, головне – обрати правильний рецепт тіста та підійти до начинки та оформлення з фантазією. Якщо все зробити з натхненням – ви більше не захочете замовляти одну з улюблених страв, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Рецепт домашньої піци

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 50 мілілітрів води;
– 130 грамів борошна;
– 1 яйце;
– чайна ложка соняшникової олії;
– 0,5 чайної ложки солі;
– улюблені соус та начинка.

Приготування:

  1. Воду нагріваємо, змішуємо з яйцем, сіллю та олією.
  2. Щоб аромат був кращим, можна замінити соняшникову олію на оливкову.
  3. Просіюємо борошно в рідку основу. Замішуємо тісто, поки воно не стане еластичним та однорідним.
  4. Залиште тісто відпочити та приготуйте улюблену начинку, не забудьте про естетичне оформлення.
  5. Випікаємо 15 – 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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