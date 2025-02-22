Домашняя пицца может ничем не отличаться от заказанной, главное – выбрать правильный рецепт теста и подойти к начинке и оформлению с фантазией. Если все сделать с вдохновением – вы больше не захотите заказывать одно из любимых блюд, рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Рецепт домашней пиццы

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 50 миллилитров воды;
– 130 граммов муки;
– 1 яйцо;
– чайная ложка подсолнечного масла;
– 0,5 чайной ложки соли;
– любимые соус и начинка.

Приготовление:

  1. Воду нагреваем, смешиваем с яйцом, солью и маслом.
  2. Чтобы аромат был лучшим, можно заменить подсолнечное масло на оливковое.
  3. Просеиваем муку в жидкую основу. Замешиваем тесто, пока оно не станет эластичным и однородным.
  4. Оставьте тесто отдохнуть и приготовьте любимую начинку, не забудьте об эстетическом оформлении.
  5. Выпекаем 15 – 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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