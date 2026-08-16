Магазинне навіть поруч не стояло: хітове морозиво з ківі без цукру, яке здолає будь-яку спеку

Морозиво – найкраща розрада у спекотний день. Не заходьте у магазин – ви можете зробити куди смачніший десерт самі!

Ківі – це чудова основа для прохолодного домашнього десерту. І головне – він готується буквально за лічені хвилини, доведеться лише трішки потерпіти, щоб холод зробив свою справу! Як приготувати морозиво з ківі? Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 ківі (заморожені);

– 1 банан (заморожений);

– 150 грамів густого натурального йогурту;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– дрібка солі. Домашнє морозиво, яке перевершить магазинне: дивіться відео Приготування: Перекладіть усі підготовлені інгредієнти в чашу блендера. Збийте масу на високій швидкості до отримання абсолютно гладкої, ніжної кремової консистенції. Морозиво готове для подачі, але за бажання можна ще на трішки поставити його у морозилку.