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16 серпня, 10:40
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Магазинне навіть поруч не стояло: хітове морозиво з ківі без цукру, яке здолає будь-яку спеку

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Морозиво – найкраща розрада у спекотний день. Не заходьте у магазин – ви можете зробити куди смачніший десерт самі!

Ківі – це чудова основа для прохолодного домашнього десерту. І головне – він готується буквально за лічені хвилини, доведеться лише трішки потерпіти, щоб холод зробив свою справу! 

Як приготувати морозиво з ківі? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 4 ківі (заморожені);
– 1 банан (заморожений);
– 150 грамів густого натурального йогурту;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– дрібка солі. 

Домашнє морозиво, яке перевершить магазинне: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Перекладіть усі підготовлені інгредієнти в чашу блендера.
  2. Збийте масу на високій швидкості до отримання абсолютно гладкої, ніжної кремової консистенції.
  3. Морозиво готове для подачі, але за бажання можна ще на трішки поставити його у морозилку. 

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