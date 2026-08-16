Киви – отличная основа для прохладного домашнего десерта. И главное – он готовится буквально за считанные минуты, останется лишь немного подождать, пока холод сделает свое дело!
Как приготовить мороженое из киви?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 киви (замороженные);
– 1 банан (замороженный);
– 150 граммов густого натурального йогурта;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли.
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Приготовление:
- Переложите все подготовленные ингредиенты в чашу блендера.
- Взбейте массу на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, нежной кремообразной консистенции.
- Мороженое готово к подаче, но при желании его можно еще ненадолго поставить в морозилку.