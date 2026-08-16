Киви – отличная основа для прохладного домашнего десерта. И главное – он готовится буквально за считанные минуты, останется лишь немного подождать, пока холод сделает свое дело!

Как приготовить мороженое из киви?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 киви (замороженные);

– 1 банан (замороженный);

– 150 граммов густого натурального йогурта;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– щепотка соли.

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Приготовление: