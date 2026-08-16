Ківі – це чудова основа для прохолодного домашнього десерту. І головне – він готується буквально за лічені хвилини, доведеться лише трішки потерпіти, щоб холод зробив свою справу!

Як приготувати морозиво з ківі?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 ківі (заморожені);
– 1 банан (заморожений);
– 150 грамів густого натурального йогурту;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– дрібка солі.

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Приготування:

  1. Перекладіть усі підготовлені інгредієнти в чашу блендера.
  2. Збийте масу на високій швидкості до отримання абсолютно гладкої, ніжної кремової консистенції.
  3. Морозиво готове для подачі, але за бажання можна ще на трішки поставити його у морозилку.