Ківі – це чудова основа для прохолодного домашнього десерту. І головне – він готується буквально за лічені хвилини, доведеться лише трішки потерпіти, щоб холод зробив свою справу!
Як приготувати морозиво з ківі?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 ківі (заморожені);
– 1 банан (заморожений);
– 150 грамів густого натурального йогурту;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– дрібка солі.
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Приготування:
- Перекладіть усі підготовлені інгредієнти в чашу блендера.
- Збийте масу на високій швидкості до отримання абсолютно гладкої, ніжної кремової консистенції.
- Морозиво готове для подачі, але за бажання можна ще на трішки поставити його у морозилку.