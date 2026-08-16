Ківі – це чудова основа для прохолодного домашнього десерту. І головне – він готується буквально за лічені хвилини, доведеться лише трішки потерпіти, щоб холод зробив свою справу!

Як приготувати морозиво з ківі?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 ківі (заморожені);

– 1 банан (заморожений);

– 150 грамів густого натурального йогурту;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– дрібка солі.

Домашнє морозиво, яке перевершить магазинне: дивіться відео

Приготування: