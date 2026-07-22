Готуємо хіт сезону: варення з кабачків як ківі
Кабачок може прикинутися ківі так переконливо, що підставити його з першого погляду майже неможливо. Саме так працює цей літній джем — яскравий, густий і дуже несподіваний.
Це варення приємно здивує навіть досвідчених господинь. Достатньо зовсім трішки зусиль, аби у вас благали поділитися рецептом.
Як приготувати варення з кабачків як з ківі?
Усе тримається на простих інгредієнтах: очищених кабачках, цукрі, лимонній кислоті та сухому желе зі смаком ківі. Саме желе дає цьому варенню характерний аромат і смарагдовий відтінок.
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми чищених кабачків;
– 1,2 кілограма цукру;
– пів чайної ложки лимонної кислоти;
– 3 пачки желе зі смаком ківі.
Приготування:
- Кабачки очистіть від шкірки та великого внутрішнього насіння.
- Потім наріжте їх маленькими кубиками або пропустіть через м’ясорубку з крупною насадкою.
- Покладіть підготовлену масу в ємність, засипте цукром, додайте лимонну кислоту й залиште на кілька годин, щоб кабачки пустили сік.
- Після цього поставте каструлю на помірний вогонь, доведіть до кипіння і варіть 20–25 хвилин, періодично помішуючи, доки шматочки не стануть м’якими та напівпрозорими.
- Не знімаючи каструлю з плити, всипте три пачки сухого желе й швидко перемішайте масу, щоб не було грудочок.
- Потім проваріть варення ще 2 – 3 хвилини на мінімальному вогні, уникаючи бурхливого кипіння.
- Гарячий десерт одразу розкладіть по сухих стерилізованих баночках і герметично закатайте кришками.
Чому воно нагадує ківі?
Кабачок у цьому рецепті працює як нейтральна основа: він добре вбирає цукор, аромат і колір. Після короткого варіння овоч стає м’яким і напівпрозорим, а желе додає масі потрібної густини.
Саме тому тут виходить не класична овочева заготівля, а густий джем із незвичним смаком. Після охолодження він стає желеподібним і набуває красивого смарагдового відтінку.
Що варто пам’ятати під час варіння?
Коли кабачки стоять із цукром, вони віддають сік, а під час кипіння швидко розм’якшуються. Якщо проварити масу занадто довго, вона втратить частину желюючих властивостей.
Важливо! Готове варення краще зберігати в прохолодному місці – у льосі або холодильнику.