Это варенье приятно удивит даже опытных хозяек. Достаточно совсем немного усилий, чтобы вас умоляли поделиться рецептом.

Как приготовить варенье из кабачков со вкусом киви?

Все дело в простых ингредиентах: очищенных кабачках, сахаре, лимонной кислоте и сухом желе со вкусом киви. Именно желе придает этому варенью характерный аромат и изумрудный оттенок.

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма очищенных кабачков;

– 1,2 килограмма сахара;

– половина чайной ложки лимонной кислоты;

– 3 пачки желе со вкусом киви.



Приготовление:

Кабачки очистите от кожуры и больших внутренних семян. Затем нарежьте их мелкими кубиками или пропустите через мясорубку с крупной насадкой. Положите подготовленную массу в емкость, засыпьте сахаром, добавьте лимонную кислоту и оставьте на несколько часов, чтобы кабачки пустили сок. После этого поставьте кастрюлю на умеренный огонь, доведите до кипения и варите 20–25 минут, периодически помешивая, пока кусочки не станут мягкими и полупрозрачными. Не снимая кастрюлю с плиты, всыпьте три пачки сухого желе и быстро перемешайте массу, чтобы не было комочков. Затем проварите варенье еще 2–3 минуты на минимальном огне, избегая бурного кипения. Горячий десерт сразу разложите по сухим стерилизованным баночкам и герметично закатайте крышками.

Почему оно напоминает киви?

Кабачок в этом рецепте выступает в качестве нейтральной основы: он хорошо впитывает сахар, аромат и цвет. После короткого варки овощ становится мягким и полупрозрачным, а желе придает массе нужную густоту.

Именно поэтому получается не классическая овощная заготовка, а густой джем с необычным вкусом. После остывания он становится желеобразным и приобретает красивый изумрудный оттенок.

Что стоит помнить во время варки?

Когда кабачки настаиваются с сахаром, они отдают сок, а во время кипения быстро размягчаются. Если проварить массу слишком долго, она потеряет часть желирующих свойств.

Важно! Готовое варенье лучше хранить в прохладном месте – в погребе или холодильнике.