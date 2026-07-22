Це варення приємно здивує навіть досвідчених господинь. Достатньо зовсім трішки зусиль, аби у вас благали поділитися рецептом.

Як приготувати варення з кабачків як з ківі?

Усе тримається на простих інгредієнтах: очищених кабачках, цукрі, лимонній кислоті та сухому желе зі смаком ківі. Саме желе дає цьому варенню характерний аромат і смарагдовий відтінок.

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми чищених кабачків;

– 1,2 кілограма цукру;

– пів чайної ложки лимонної кислоти;

– 3 пачки желе зі смаком ківі.



Приготування:

Кабачки очистіть від шкірки та великого внутрішнього насіння. Потім наріжте їх маленькими кубиками або пропустіть через м’ясорубку з крупною насадкою. Покладіть підготовлену масу в ємність, засипте цукром, додайте лимонну кислоту й залиште на кілька годин, щоб кабачки пустили сік. Після цього поставте каструлю на помірний вогонь, доведіть до кипіння і варіть 20–25 хвилин, періодично помішуючи, доки шматочки не стануть м’якими та напівпрозорими. Не знімаючи каструлю з плити, всипте три пачки сухого желе й швидко перемішайте масу, щоб не було грудочок. Потім проваріть варення ще 2 – 3 хвилини на мінімальному вогні, уникаючи бурхливого кипіння. Гарячий десерт одразу розкладіть по сухих стерилізованих баночках і герметично закатайте кришками.

Чому воно нагадує ківі?

Кабачок у цьому рецепті працює як нейтральна основа: він добре вбирає цукор, аромат і колір. Після короткого варіння овоч стає м’яким і напівпрозорим, а желе додає масі потрібної густини.

Саме тому тут виходить не класична овочева заготівля, а густий джем із незвичним смаком. Після охолодження він стає желеподібним і набуває красивого смарагдового відтінку.

Що варто пам’ятати під час варіння?

Коли кабачки стоять із цукром, вони віддають сік, а під час кипіння швидко розм’якшуються. Якщо проварити масу занадто довго, вона втратить частину желюючих властивостей.

Важливо! Готове варення краще зберігати в прохолодному місці – у льосі або холодильнику.