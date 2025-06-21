І смачно, і концептуально: галушки з картоплі на Івана Купала – їх готували ще наші предки

Івана Купала – одне з головних обрядових свят в Україні. І святкувати його потрібно не лише яскраво, а й смачно.

Галушки з картоплі – це одна з головних страв, яку наші предки готували на Івана Купала. Найкраще їх подавати з підсмаженою цибулькою, шкварками та сметаною, як вареники, розповідає 24 Канал. Читайте також Повинна бути на столах, а не лише на сторінках книжок: простий рецепт лемішки Рецепт галушок з картоплі Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 2 курячих яйця;

– 6 – 7 столові ложки борошна;

– дрібка солі. Приготування: Зваріть картоплю в підсоленій воді до м’якості. Після варіння злийте всю рідину та розімніть картоплю до стану пюре. Залиште пюре охолонути, тоді додайте до нього яйця, борошно та дрібку меленого чорного перцю. Добре перемішайте всі інгредієнти й замісіть м’яке тісто. З тіста сформуйте невеликі галушки. Опустіть їх у каструлю з киплячою підсоленою водою та варіть приблизно 3 хвилини. Цього буде достатньо, щоби вони стали готовими. Подавайте з улюбленими додатками. Смачного! Щоб була не тільки смачна, а й безпечна: як обирати молоду картоплю.