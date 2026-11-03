Смачніше за будь-яку запіканку: як приготувати соковитий гарбуз під рум'яною сирною скоринкою
Гарбуз, під яєчно-сирною заливкою – це ідеальне рішення для затишної сімейної вечері, коли хочеться перетворити простий сезонний овоч на самодостатню ситну страву.
Завдяки двоетапному запіканню кубики гарбуза не пускають зайвий сік і не розварюються на пюре. Спочатку вони схоплюються в олії зі східними травами, утримуючи форму, а потім повільно доходять до кремової м'якості під шаром ароматних овочів.
Особливий смак тут створює прошарок із пасерованої цибулі та свіжого часнику, який згладжує природну солодкість гарбуза. Яєчна основа з щедрою порцією твердого сиру плавиться, огортає кожен шматочок і береться зверху золотистою апетитною скоринкою. Страва виглядає яскраво, не вимагає тривалого стояння біля плити та чудово смакує гарячою прямо з форми.
Як приготувати гарбузову запіканку?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
овочева основа:
– 550 грамів очищеного сирого гарбуза;
– 1 цибуля вагою приблизно 120 грамів;
– 1 – 2 зубчики часнику;
яєчно-сирна заливка:
– 4 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 20 грамів свіжої петрушки;
олія та спеції:
– 4 – 5 столових ложок рослинної олії;
– 2/3 чайної ложки кам'яної солі;
– 1 дрібка сушеного орегано;
– 1 дрібка сушеного тим'яну;
– 1 дрібка чорного меленого перцю.
Приготування:
- Очищений гарбуз наріжте однаковими середніми кубиками та викладіть у форму для випікання.
- Додайте половину порції солі, орегано, тим'ян, чорний перець і 1 – 1,5 столової ложки олії, перемішайте та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин для початкового підпікання.
- Цибулю наріжте чвертькільцями, а часник дрібно порубайте ножем.
- На сковороді з рештою олії обсмажте цибулю до м'якості та прозорості, після чого всипте подрібнений часник і прогрійте все разом 1 хвилину, уникаючи підгоряння.
- Яйця збийте виделкою з залишком солі.
- Твердий сир натріть на великій тертці, зелень петрушки дрібно посічіть, з'єднайте із яєчною сумішшю та перемішайте до рівномірного розподілу.
- Дістаньте форму з духовки, викладіть на шар теплого гарбуза обсмажену цибулю з часником і залийте зверху яєчно-сирною масою.
- Поверніть форму в духовку при 180 градусах ще на 20 хвилин, щоб гарбузові шматочки повністю розм'якшилися, а верх страви вкрився рум'яною золотистою скоринкою.
- Перед подачею дайте страві настоятися 5 – 7 хвилин у формі, після чого наріжте на порційні шматочки.