Смачніше за будь-яку запіканку: як приготувати соковитий гарбуз під рум'яною сирною скоринкою

Завдяки двоетапному запіканню кубики гарбуза не пускають зайвий сік і не розварюються на пюре. Спочатку вони схоплюються в олії зі східними травами, утримуючи форму, а потім повільно доходять до кремової м'якості під шаром ароматних овочів.

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Особливий смак тут створює прошарок із пасерованої цибулі та свіжого часнику, який згладжує природну солодкість гарбуза. Яєчна основа з щедрою порцією твердого сиру плавиться, огортає кожен шматочок і береться зверху золотистою апетитною скоринкою. Страва виглядає яскраво, не вимагає тривалого стояння біля плити та чудово смакує гарячою прямо з форми.

Як приготувати гарбузову запіканку?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

овочева основа:

– 550 грамів очищеного сирого гарбуза;

– 1 цибуля вагою приблизно 120 грамів;

– 1 – 2 зубчики часнику;

яєчно-сирна заливка:

– 4 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 20 грамів свіжої петрушки;

олія та спеції:

– 4 – 5 столових ложок рослинної олії;

– 2/3 чайної ложки кам'яної солі;

– 1 дрібка сушеного орегано;

– 1 дрібка сушеного тим'яну;

– 1 дрібка чорного меленого перцю.

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Приготування: