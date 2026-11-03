Вкуснее любой запеканки: как приготовить сочную тыкву под румяной сырной корочкой

Благодаря двухэтапному запеканию кубики тыквы не выделяют лишний сок и не развариваются до состояния пюре. Сначала они схватываются в масле с восточными травами, сохраняя форму, а затем медленно доходят до кремовой мягкости под слоем ароматных овощей.

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Особый вкус здесь создает прослойка из пассерованного лука и свежего чеснока, которая сглаживает естественную сладость тыквы. Яичная основа с щедрой порцией твердого сыра плавится, обволакивает каждый кусочек и покрывается сверху золотистой аппетитной корочкой. Блюдо выглядит ярко, не требует длительного пребывания у плиты и очень вкусно горячим прямо из формы.

Как приготовить тыквенную запеканку?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

овощная основа:

– 550 граммов очищенной сырой тыквы;

– 1 луковица весом примерно 120 граммов;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

яично-сырная заливка:

– 4 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 20 граммов свежей петрушки;

растительное масло и специи:

– 4 – 5 столовых ложек растительного масла;

– 2/3 чайной ложки каменной соли;

– 1 щепотка сушеного орегано;

– 1 щепотка сушеного тимьяна;

– 1 щепотка черного молотого перца.

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Приготовление: