Вкуснее любой запеканки: как приготовить сочную тыкву под румяной сырной корочкой

Как вкусно приготовить тыкву / "Вкусняшка"
Тыква под яично-сырной заливкой – это идеальный вариант для уютного семейного ужина, когда хочется превратить простой сезонный овощ в полноценное сытное блюдо.
Благодаря двухэтапному запеканию кубики тыквы не выделяют лишний сок и не развариваются до состояния пюре. Сначала они схватываются в масле с восточными травами, сохраняя форму, а затем медленно доходят до кремовой мягкости под слоем ароматных овощей.
Особый вкус здесь создает прослойка из пассерованного лука и свежего чеснока, которая сглаживает естественную сладость тыквы. Яичная основа с щедрой порцией твердого сыра плавится, обволакивает каждый кусочек и покрывается сверху золотистой аппетитной корочкой. Блюдо выглядит ярко, не требует длительного пребывания у плиты и очень вкусно горячим прямо из формы.
Как приготовить тыквенную запеканку?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
овощная основа:
– 550 граммов очищенной сырой тыквы;
– 1 луковица весом примерно 120 граммов;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
яично-сырная заливка:
– 4 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 20 граммов свежей петрушки;
растительное масло и специи:
– 4 – 5 столовых ложек растительного масла;
– 2/3 чайной ложки каменной соли;
– 1 щепотка сушеного орегано;
– 1 щепотка сушеного тимьяна;
– 1 щепотка черного молотого перца.
Приготовление:
- Очищенную тыкву нарежьте одинаковыми средними кубиками и выложите в форму для запекания.
- Добавьте половину порции соли, орегано, тимьян, черный перец и 1 – 1,5 столовой ложки растительного масла, перемешайте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут для первоначального запекания.
- Лук нарежьте четвертькольцами, а чеснок мелко порубите ножом.
- На сковороде с оставшимся маслом обжарьте лук до мягкости и прозрачности, после чего добавьте измельченный чеснок и прогрейте все вместе 1 минуту, стараясь не поджечь.
- Яйца взбейте вилкой с оставшейся солью.
- Твердый сыр натрите на крупной терке, зелень петрушки мелко порубите, добавьте в яичную смесь и перемешайте до равномерного распределения.
- Достаньте форму из духовки, выложите на слой теплой тыквы обжаренный лук с чесноком и залейте сверху яично-сырной массой.
- Верните форму в духовку при 180 градусах еще на 20 минут, чтобы кусочки тыквы полностью размягчились, а верх блюда покрылся румяной золотистой корочкой.
- Перед подачей дайте блюду настояться 5 – 7 минут в форме, после чего нарежьте на порционные кусочки.
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