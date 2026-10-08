Запечений гарбуз із яловичиною та сиром: ситна страва, яку подають просто в овочі

Соковита начинка, розплавлений сир і м’який гарбуз, який тримає форму до останнього шматка — саме так виглядає ідеальна осіння страва. І ви зможете приготувати її без зайвих зусиль!

Гарбуз тут працює не просто як інгредієнт, а як природна "форма" для запікання. Усередині – м’ясо, овочі та сир, які разом дають просту, але дуже ефектну вечерю, розповідає інстаграм kubfood. Як приготувати гарбуз з яловичиною та сиром? Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 невеликий гарбуз;

– 250 грамів яловичини;

– 70 грамів цибулі;

– 60 грамів моркви;

– 80 грамів червоного перцю;

– 100 грамів грибів;

– 120 грамів картоплі;

– 1 сир Briette;

– 1 гілочка свіжого розмарину. Такий гарбуз вам точно сподобається: дивіться відео Приготування: Зріжте верхівку гарбуза та вийміть м’якоть, щоб вийшла "чаша" з кришечкою. На пательні обсмажте яловичину, нарізану кубиками. Додайте дрібно нарізані цибулю, моркву, перець, гриби й картоплю кубиками та добре все обсмажте. Перекладіть начинку в гарбуз, зверху покладіть сир Briette та гілочку розмарину. Накрийте гарбуз верхівкою й загорніть у фольгу. Поставте в жар приблизно на 40 хвилин, поки гарбуз не стане м’яким. Розгорніть і подавайте просто в гарбузі з гарячою начинкою та розплавленим сиром.