8 жовтня, 10:45
Запечений гарбуз із яловичиною та сиром: ситна страва, яку подають просто в овочі
Соковита начинка, розплавлений сир і м’який гарбуз, який тримає форму до останнього шматка — саме так виглядає ідеальна осіння страва. І ви зможете приготувати її без зайвих зусиль!
Гарбуз тут працює не просто як інгредієнт, а як природна "форма" для запікання. Усередині – м’ясо, овочі та сир, які разом дають просту, але дуже ефектну вечерю, розповідає інстаграм kubfood.
Як приготувати гарбуз з яловичиною та сиром?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 невеликий гарбуз;
– 250 грамів яловичини;
– 70 грамів цибулі;
– 60 грамів моркви;
– 80 грамів червоного перцю;
– 100 грамів грибів;
– 120 грамів картоплі;
– 1 сир Briette;
– 1 гілочка свіжого розмарину.
Такий гарбуз вам точно сподобається: дивіться відео
Приготування:
- Зріжте верхівку гарбуза та вийміть м’якоть, щоб вийшла "чаша" з кришечкою.
- На пательні обсмажте яловичину, нарізану кубиками.
- Додайте дрібно нарізані цибулю, моркву, перець, гриби й картоплю кубиками та добре все обсмажте.
- Перекладіть начинку в гарбуз, зверху покладіть сир Briette та гілочку розмарину.
- Накрийте гарбуз верхівкою й загорніть у фольгу.
- Поставте в жар приблизно на 40 хвилин, поки гарбуз не стане м’яким.
- Розгорніть і подавайте просто в гарбузі з гарячою начинкою та розплавленим сиром.