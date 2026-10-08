Гарбуз тут працює не просто як інгредієнт, а як природна "форма" для запікання. Усередині – м’ясо, овочі та сир, які разом дають просту, але дуже ефектну вечерю, розповідає інстаграм kubfood.

Як приготувати гарбуз з яловичиною та сиром?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 невеликий гарбуз;
– 250 грамів яловичини;
– 70 грамів цибулі;
– 60 грамів моркви;
– 80 грамів червоного перцю;
– 100 грамів грибів;
– 120 грамів картоплі;
– 1 сир Briette;
– 1 гілочка свіжого розмарину.

Такий гарбуз вам точно сподобається: дивіться відео

Приготування:

  1. Зріжте верхівку гарбуза та вийміть м’якоть, щоб вийшла "чаша" з кришечкою.
  2. На пательні обсмажте яловичину, нарізану кубиками.
  3. Додайте дрібно нарізані цибулю, моркву, перець, гриби й картоплю кубиками та добре все обсмажте.
  4. Перекладіть начинку в гарбуз, зверху покладіть сир Briette та гілочку розмарину.
  5. Накрийте гарбуз верхівкою й загорніть у фольгу.
  6. Поставте в жар приблизно на 40 хвилин, поки гарбуз не стане м’яким.
  7. Розгорніть і подавайте просто в гарбузі з гарячою начинкою та розплавленим сиром.