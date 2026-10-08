Гарбуз тут працює не просто як інгредієнт, а як природна "форма" для запікання. Усередині – м’ясо, овочі та сир, які разом дають просту, але дуже ефектну вечерю, розповідає інстаграм kubfood.

Як приготувати гарбуз з яловичиною та сиром?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 невеликий гарбуз;

– 250 грамів яловичини;

– 70 грамів цибулі;

– 60 грамів моркви;

– 80 грамів червоного перцю;

– 100 грамів грибів;

– 120 грамів картоплі;

– 1 сир Briette;

– 1 гілочка свіжого розмарину.

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Приготування: