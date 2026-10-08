Тыква здесь выступает не просто в качестве ингредиента, а как естественная "форма" для запекания. Внутри – мясо, овощи и сыр, которые вместе составляют простой, но очень эффектный ужин, рассказывает аккаунт kubfood в инстаграме.
Как приготовить тыкву с говядиной и сыром?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 небольшая тыква;
– 250 граммов говядины;
– 70 граммов лука;
– 60 граммов моркови;
– 80 граммов красного перца;
– 100 граммов грибов;
– 120 граммов картофеля;
– 1 сыр Briette;
– 1 веточка свежего розмарина.
Такая тыква вам точно понравится: смотрите видео
Приготовление:
- Срежьте верхушку тыквы и удалите мякоть, чтобы получилась "чаша" с крышкой.
- На сковороде обжарьте говядину, нарезанную кубиками.
- Добавьте мелко нарезанные лук, морковь, перец, грибы и картофель кубиками и хорошо все обжарьте.
- Переложите начинку в тыкву, сверху положите сыр Briette и веточку розмарина.
- Накройте тыкву верхушкой и заверните в фольгу.
- Поставьте в духовку примерно на 40 минут, пока тыква не станет мягкой.
- Раскройте фольгу и подавайте прямо в тыкве с горячей начинкой и расплавленным сыром.