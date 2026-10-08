Тыква здесь выступает не просто в качестве ингредиента, а как естественная "форма" для запекания. Внутри – мясо, овощи и сыр, которые вместе составляют простой, но очень эффектный ужин, рассказывает аккаунт kubfood в инстаграме.

Как приготовить тыкву с говядиной и сыром?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 небольшая тыква;

– 250 граммов говядины;

– 70 граммов лука;

– 60 граммов моркови;

– 80 граммов красного перца;

– 100 граммов грибов;

– 120 граммов картофеля;

– 1 сыр Briette;

– 1 веточка свежего розмарина.

Такая тыква вам точно понравится: смотрите видео

Приготовление: