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4 листопада, 22:39
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Старовинний рецепт на молоці: як зварити справжню українську гарбузову кашу з пшоном

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Класична гарбузова каша з пшоном – це одна з найвідоміших традиційних страв української кухні, яка поєднує природну солодкість стиглого осіннього гарбуза та оксамитову ситність провареної крупи.

Головний секрет бездоганного смаку криється в правильній підготовці пшона: щоб воно не гірчило та не псувало страву неприємним присмаком, крупу обов'язково ошпарюють окропом і ретельно промивають у кількох водах перед варінням, розповідає ютуб-канал "Експериментуємо на кухні". 

Завдяки високому вмісту природних цукрів у стиглому гарбузі страва виходить помірно солодкою навіть без додавання рафінованого цукру, а дрібка ваніліну надає їй вишуканого десертного аромату. Така каша чудово смакує як щойно знятою з плити, так і наступного дня в охолодженому вигляді, коли її структура стає ще густішою та щільнішою. 

Як приготувати гарбузову кашу? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– 700 – 800 грамів очищеного стиглого гарбуза; 
– 8 столових ложок пшона; 
– 300 – 400 мілілітрів води для початкового тушкування; 
– 1,2 літра мілілітрів молока жирністю 2,5 – 3,2%; 
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі; 
– 1 дрібка ваніліну. 

Готуємо гарбузову кашу по-українськи: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Стиглий гарбуз вимийте, зріжте шкірку, ложкою видаліть насіння з волокнами та наріжте м'якоть невеликими кубиками.
  2. Складіть підготовлені шматочки у товстостінну каструлю, залийте водою так, щоб вона лише злегка покривала шар гарбуза, накрийте кришкою та поставте на середній вогонь до закипання.
  3. Пшоно всипте в глибоку піалу, залийте окропом на 1 – 2 хвилини для видалення характерної зернової гіркоти, після чого злийте гарячу воду та ретельно промийте крупу холодною проточною водою 3 – 4 рази.
  4. Коли вода в каструлі з гарбузом активно закипить, всипте всередину промите пшоно, додайте сіль, перемішайте та варіть під кришкою на помірному вогні приблизно 10 – 12 хвилин, поки гарбуз не розм'якшиться, а крупа не вбере майже всю рідину.
  5. Зніміть кришку, розімніть м'який гарбуз прямо в каструлі картопляною товкачкою до стану однорідного пюре та всипте дрібку ваніліну для аромату.
  6. Влийте до гарбузово-пшоняної маси молоко, ретельно перемішайте вміст ложкою та варіть на слабкому вогні протягом 15 – 20 хвилин до загустіння, періодично помішуючи дно каструлі, щоб страва не пригоріла.
  7. Готову кашу вимкніть, дайте постояти під кришкою 10 хвилин і подавайте до столу теплою або повністю охолодженою.

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