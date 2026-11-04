Старовинний рецепт на молоці: як зварити справжню українську гарбузову кашу з пшоном
Класична гарбузова каша з пшоном – це одна з найвідоміших традиційних страв української кухні, яка поєднує природну солодкість стиглого осіннього гарбуза та оксамитову ситність провареної крупи.
Головний секрет бездоганного смаку криється в правильній підготовці пшона: щоб воно не гірчило та не псувало страву неприємним присмаком, крупу обов'язково ошпарюють окропом і ретельно промивають у кількох водах перед варінням, розповідає ютуб-канал "Експериментуємо на кухні".
Завдяки високому вмісту природних цукрів у стиглому гарбузі страва виходить помірно солодкою навіть без додавання рафінованого цукру, а дрібка ваніліну надає їй вишуканого десертного аромату. Така каша чудово смакує як щойно знятою з плити, так і наступного дня в охолодженому вигляді, коли її структура стає ще густішою та щільнішою.
Як приготувати гарбузову кашу?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 700 – 800 грамів очищеного стиглого гарбуза;
– 8 столових ложок пшона;
– 300 – 400 мілілітрів води для початкового тушкування;
– 1,2 літра мілілітрів молока жирністю 2,5 – 3,2%;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1 дрібка ваніліну.
Готуємо гарбузову кашу по-українськи: дивіться відео
Приготування:
- Стиглий гарбуз вимийте, зріжте шкірку, ложкою видаліть насіння з волокнами та наріжте м'якоть невеликими кубиками.
- Складіть підготовлені шматочки у товстостінну каструлю, залийте водою так, щоб вона лише злегка покривала шар гарбуза, накрийте кришкою та поставте на середній вогонь до закипання.
- Пшоно всипте в глибоку піалу, залийте окропом на 1 – 2 хвилини для видалення характерної зернової гіркоти, після чого злийте гарячу воду та ретельно промийте крупу холодною проточною водою 3 – 4 рази.
- Коли вода в каструлі з гарбузом активно закипить, всипте всередину промите пшоно, додайте сіль, перемішайте та варіть під кришкою на помірному вогні приблизно 10 – 12 хвилин, поки гарбуз не розм'якшиться, а крупа не вбере майже всю рідину.
- Зніміть кришку, розімніть м'який гарбуз прямо в каструлі картопляною товкачкою до стану однорідного пюре та всипте дрібку ваніліну для аромату.
- Влийте до гарбузово-пшоняної маси молоко, ретельно перемішайте вміст ложкою та варіть на слабкому вогні протягом 15 – 20 хвилин до загустіння, періодично помішуючи дно каструлі, щоб страва не пригоріла.
- Готову кашу вимкніть, дайте постояти під кришкою 10 хвилин і подавайте до столу теплою або повністю охолодженою.