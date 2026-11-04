Старинный рецепт на молоке: как приготовить настоящую украинскую тыквенную кашу с пшоном

Как приготовить украинскую тыквенную кашу / Коллаж 24 Канала
Классическая тыквенная каша с пшоном – одно из самых известных традиционных блюд украинской кухни, в котором сочетаются естественная сладость спелой осенней тыквы и бархатистая сытность проваренной крупы.
Главный секрет безупречного вкуса кроется в правильной подготовке пшена: чтобы оно не горчило и не портило блюдо неприятным привкусом, крупу обязательно ошпаривают кипятком и тщательно промывают в нескольких водах перед варкой, рассказывает YouTube-канал "Экспериментируем на кухне".
Благодаря высокому содержанию природных сахаров в спелой тыкве блюдо получается умеренно сладким даже без добавления рафинированного сахара, а щепотка ванилина придает ему изысканный десертный аромат. Такая каша прекрасно вкусна как только что снятая с плиты, так и на следующий день в охлажденном виде, когда ее консистенция становится еще гуще и плотнее.
Как приготовить тыквенную кашу?
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 700 – 800 граммов очищенной спелой тыквы;
– 8 столовых ложек пшена;
– 300 – 400 миллилитров воды для первоначального тушения;
– 1,2 литра молока жирностью 2,5 – 3,2%;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 1 щепотка ванилина.
Готовим тыквенную кашу по-украински: смотрите видео
Приготовление:
- Спелую тыкву вымойте, срежьте кожуру, ложкой удалите семена с волокнами и нарежьте мякоть небольшими кубиками.
- Сложите подготовленные кусочки в толстостенную кастрюлю, залейте водой так, чтобы она лишь слегка покрывала слой тыквы, накройте крышкой и поставьте на средний огонь до закипания.
- Пшено высыпьте в глубокую миску, залейте кипятком на 1 – 2 минуты для удаления характерной зерновой горечи, после чего слейте горячую воду и тщательно промойте крупу холодной проточной водой 3 – 4 раза.
- Когда вода в кастрюле с тыквой активно закипит, всыпьте внутрь промытое пшено, добавьте соль, перемешайте и варите под крышкой на умеренном огне примерно 10 – 12 минут, пока тыква не размягчится, а крупа не впитает почти всю жидкость.
- Снимите крышку, раздавите мягкую тыкву прямо в кастрюле картофельной толкушкой до состояния однородного пюре и добавьте щепотку ванилина для аромата.
- Влейте в тыквенно-пшенную массу молоко, тщательно перемешайте содержимое ложкой и варите на слабом огне в течение 15 – 20 минут до загустения, периодически помешивая дно кастрюли, чтобы блюдо не пригорело.
- Готовую кашу снимите с огня, дайте постоять под крышкой 10 минут и подавайте к столу теплой или полностью остывшей.
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