Старовинний рецепт на молоці: як зварити справжню українську гарбузову кашу з пшоном

Головний секрет бездоганного смаку криється в правильній підготовці пшона: щоб воно не гірчило та не псувало страву неприємним присмаком, крупу обов'язково ошпарюють окропом і ретельно промивають у кількох водах перед варінням, розповідає ютуб-канал "Експериментуємо на кухні".

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Завдяки високому вмісту природних цукрів у стиглому гарбузі страва виходить помірно солодкою навіть без додавання рафінованого цукру, а дрібка ваніліну надає їй вишуканого десертного аромату. Така каша чудово смакує як щойно знятою з плити, так і наступного дня в охолодженому вигляді, коли її структура стає ще густішою та щільнішою.

Як приготувати гарбузову кашу?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 700 – 800 грамів очищеного стиглого гарбуза;

– 8 столових ложок пшона;

– 300 – 400 мілілітрів води для початкового тушкування;

– 1,2 літра мілілітрів молока жирністю 2,5 – 3,2%;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1 дрібка ваніліну.

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Готуємо гарбузову кашу по-українськи: дивіться відео

Приготування: