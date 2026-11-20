Замішується за 10 хвилин без міксера: домашній гарбузовий пиріг під ніжним вершковим кремом
Якщо здається, що гарбуз підходить лише для каші чи крем-супу, цей домашній пиріг миттєво змінить уявлення про осінню випічку.
Завдяки тертому сирому гарбузу тісто виходить напрочуд вологим, яскравим і м'яким, а сам десерт за структурою та смаком нагадує ніжний бісквітний торт. Готується основа буквально за 10 хвилин за допомогою звичайного вінчика без жодного міксера, а легкий крем із вершкового сиру та сметани зі свіжою лимонною цедрою додає приємної кислинки й робить страву по-справжньому святковою.
Як приготувати пиріг з гарбуза з кремом?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для тіста:
– 300 грамів очищеного сирого гарбуза;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 10 грамів розпушувача для тіста;
– 1 дрібка кам'яної солі;
– 1 дрібка ваніліну (за бажанням);
– 2 курячі яйця;
– 150 грамів білого цукру;
– 70 мілілітрів рафінованої соняшникової олії;
для крему та подачі:
– 60 грамів вершкового сиру;
– 60 грамів сметани 20% жирності;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 1 чайна ложка свіжої лимонної цедри для посипання.
Приготування:
- Очищений гарбуз натріть на дрібній тертці.
- В окремій мисці вінчиком перемішайте 2 яйця, цукор та олію до однорідності, додайте натертий гарбуз, а потім поступово всипте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, сіллю та ваніліном, і замісіть гладке тісто.
- Перекладіть тісто у форму діаметром 20 сантиметрів і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин до сухої дерев'яної шпажки.
- Для крему просто перемішайте ложкою вершковий сир, сметану та цукрову пудру.
- Змастіть верхівку охолодженого пирога кремом, зробіть легкий візерунок і посипте свіжою лимонною цедрою.
Який сорт гарбуза найкраще обрати для випічки
Для солодких пирогів та кексів ідеально підходить мускатний гарбуз грушоподібної форми ("Баттернат") або яскраво-помаранчевий сорт "Хоккайдо". Вони мають щільну, солодку й не водянисту м'якоть із легким горіхово-медовим ароматом, завдяки чому тісто рівномірно пропікається, набуває насиченого золотистого кольору й не виходить глевким навіть без попереднього запікання овочу.