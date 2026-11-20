Благодаря тертой сырой тыкве тесто получается удивительно влажным, ярким и мягким, а сам десерт по структуре и вкусу напоминает нежный бисквитный торт. Основа готовится буквально за 10 минут с помощью обычного венчика без миксера, а легкий крем из сливочного сыра и сметаны со свежей лимонной цедрой придает приятную кислинку и делает блюдо по-настоящему праздничным.

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Как приготовить тыквенный пирог с кремом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

для теста:

– 300 граммов очищенной сырой тыквы;

– 250 граммов пшеничной муки;

– 10 граммов разрыхлителя для теста;

– 1 щепотка каменной соли;

– 1 щепотка ванилина (по желанию);

– 2 куриных яйца;

– 150 граммов белого сахара;

– 70 миллилитров рафинированного подсолнечного масла;

для крема и подачи:

– 60 граммов сливочного сыра;

– 60 граммов сметаны 20% жирности;

– 1 столовая ложка сахарной пудры;

– 1 чайная ложка свежей лимонной цедры для посыпки.

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Приготовление:

Очищенную тыкву натрите на мелкой терке. В отдельной миске венчиком перемешайте 2 яйца, сахар и масло до однородности, добавьте натертую тыкву, а затем постепенно всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, солью и ванилином, и замесите гладкое тесто. Переложите тесто в форму диаметром 20 сантиметров и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 45 минут до появления сухой деревянной шпажки. Для крема просто перемешайте ложкой сливочный сыр, сметану и сахарную пудру. Смажьте верх охлажденного пирога кремом, нанесите легкий узор и посыпьте свежей лимонной цедрой.

Какой сорт тыквы лучше всего выбрать для выпечки

Для сладких пирогов и кексов идеально подходит мускатная тыква грушевидной формы ("Баттернат") или ярко-оранжевый сорт "Хоккайдо". Они обладают плотной, сладкой и не водянистой мякотью с легким орехово-медовым ароматом, благодаря чему тесто равномерно пропекается, приобретает насыщенный золотистый цвет и не получается клейким даже без предварительного запекания овоща.