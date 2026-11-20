Нежный пирог из тыквы / "Готовить легко"
Если вам кажется, что тыква подходит только для каши или крем-супа, этот домашний пирог мгновенно изменит ваше представление об осенней выпечке.
Благодаря тертой сырой тыкве тесто получается удивительно влажным, ярким и мягким, а сам десерт по структуре и вкусу напоминает нежный бисквитный торт. Основа готовится буквально за 10 минут с помощью обычного венчика без миксера, а легкий крем из сливочного сыра и сметаны со свежей лимонной цедрой придает приятную кислинку и делает блюдо по-настоящему праздничным.
Как приготовить тыквенный пирог с кремом?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
для теста:
– 300 граммов очищенной сырой тыквы;
– 250 граммов пшеничной муки;
– 10 граммов разрыхлителя для теста;
– 1 щепотка каменной соли;
– 1 щепотка ванилина (по желанию);
– 2 куриных яйца;
– 150 граммов белого сахара;
– 70 миллилитров рафинированного подсолнечного масла;
для крема и подачи:
– 60 граммов сливочного сыра;
– 60 граммов сметаны 20% жирности;
– 1 столовая ложка сахарной пудры;
– 1 чайная ложка свежей лимонной цедры для посыпки.
Приготовление:
- Очищенную тыкву натрите на мелкой терке.
- В отдельной миске венчиком перемешайте 2 яйца, сахар и масло до однородности, добавьте натертую тыкву, а затем постепенно всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, солью и ванилином, и замесите гладкое тесто.
- Переложите тесто в форму диаметром 20 сантиметров и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 45 минут до появления сухой деревянной шпажки.
- Для крема просто перемешайте ложкой сливочный сыр, сметану и сахарную пудру.
- Смажьте верх охлажденного пирога кремом, нанесите легкий узор и посыпьте свежей лимонной цедрой.
Какой сорт тыквы лучше всего выбрать для выпечки
Для сладких пирогов и кексов идеально подходит мускатная тыква грушевидной формы ("Баттернат") или ярко-оранжевый сорт "Хоккайдо". Они обладают плотной, сладкой и не водянистой мякотью с легким орехово-медовым ароматом, благодаря чему тесто равномерно пропекается, приобретает насыщенный золотистый цвет и не получается клейким даже без предварительного запекания овоща.
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