Завдяки тертому сирому гарбузу тісто виходить напрочуд вологим, яскравим і м'яким, а сам десерт за структурою та смаком нагадує ніжний бісквітний торт. Готується основа буквально за 10 хвилин за допомогою звичайного вінчика без жодного міксера, а легкий крем із вершкового сиру та сметани зі свіжою лимонною цедрою додає приємної кислинки й робить страву по-справжньому святковою.

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Як приготувати пиріг з гарбуза з кремом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

для тіста:

– 300 грамів очищеного сирого гарбуза;

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 10 грамів розпушувача для тіста;

– 1 дрібка кам'яної солі;

– 1 дрібка ваніліну (за бажанням);

– 2 курячі яйця;

– 150 грамів білого цукру;

– 70 мілілітрів рафінованої соняшникової олії;

для крему та подачі:

– 60 грамів вершкового сиру;

– 60 грамів сметани 20% жирності;

– 1 столова ложка цукрової пудри;

– 1 чайна ложка свіжої лимонної цедри для посипання.

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Приготування:

Очищений гарбуз натріть на дрібній тертці. В окремій мисці вінчиком перемішайте 2 яйця, цукор та олію до однорідності, додайте натертий гарбуз, а потім поступово всипте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, сіллю та ваніліном, і замісіть гладке тісто. Перекладіть тісто у форму діаметром 20 сантиметрів і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин до сухої дерев'яної шпажки. Для крему просто перемішайте ложкою вершковий сир, сметану та цукрову пудру. Змастіть верхівку охолодженого пирога кремом, зробіть легкий візерунок і посипте свіжою лимонною цедрою.

Який сорт гарбуза найкраще обрати для випічки

Для солодких пирогів та кексів ідеально підходить мускатний гарбуз грушоподібної форми ("Баттернат") або яскраво-помаранчевий сорт "Хоккайдо". Вони мають щільну, солодку й не водянисту м'якоть із легким горіхово-медовим ароматом, завдяки чому тісто рівномірно пропікається, набуває насиченого золотистого кольору й не виходить глевким навіть без попереднього запікання овочу.