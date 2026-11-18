Гарячі бутерброди в духовці на основі тостового хліба – ідеальне рішення для швидкого сніданку або ситного перекусу, коли хочеться чогось теплого й хрусткого без замішування тіста та зайвого посуду.

За своїм смаком і виглядом вони нагадують домашні міні-піци – тонкі скибочки хліба в духовці стають приємно підсушеними знизу, залишаючись м'якими всередині під соковитою начинкою, розповідає cooking_by_savitska.

Для приготування знадобиться лише 4 базові продукти, які майже завжди є в холодильнику. Варена ковбаса під шаром розплавленого твердого сиру зберігає соковитість, а томатний кетчуп додає легку пікантну кислинку й не дає хлібній основі пересохнути під час запікання.

Як зробити запечені грінки?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 6 скибочок тостового хліба;

– 3 столові ложки томатного кетчупу;

– 150 грамів вареної ковбаси;

– 120 грамів твердого сиру.

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Приготування: