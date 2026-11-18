Швидкий сніданок без зусиль / cooking_by_savitska

Гарячі бутерброди в духовці на основі тостового хліба – ідеальне рішення для швидкого сніданку або ситного перекусу, коли хочеться чогось теплого й хрусткого без замішування тіста та зайвого посуду.

За своїм смаком і виглядом вони нагадують домашні міні-піци – тонкі скибочки хліба в духовці стають приємно підсушеними знизу, залишаючись м'якими всередині під соковитою начинкою, розповідає cooking_by_savitska. Adv Для приготування знадобиться лише 4 базові продукти, які майже завжди є в холодильнику. Варена ковбаса під шаром розплавленого твердого сиру зберігає соковитість, а томатний кетчуп додає легку пікантну кислинку й не дає хлібній основі пересохнути під час запікання. Як зробити запечені грінки? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 3 Інгредієнти:

– 6 скибочок тостового хліба;

– 3 столові ложки томатного кетчупу;

– 150 грамів вареної ковбаси;

– 120 грамів твердого сиру. Смачний сніданок за кілька хвилин: дивіться відео Приготування: Застеліть деко пергаментним папером і розкладіть на ньому скибочки тостового хліба в 1 шар, після чого рівномірно змастіть кожну скибочку томатним кетчупом, відступаючи по 5 міліметрів від країв. Варену ковбасу наріжте невеликими однаковими кубиками та щедро розподіліть поверх томатного шару, а твердий сир натріть на великій або середній тертці й викладіть зверху щільною шапочкою. Поставте деко в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку на 10 – 15 хвилин, доки сир повністю не розплавиться й не вкриється апетитною рум'яною скоринкою, після чого одразу подавайте гарячі бутерброди до столу.

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