Быстрый завтрак без лишних усилий / cooking_by_savitska

Горячие бутерброды в духовке из тостового хлеба – идеальное решение для быстрого завтрака или сытного перекуса, когда хочется чего-то теплого и хрустящего, без замешивания теста и лишней посуды.

По вкусу и внешнему виду они напоминают домашние мини-пиццы – тонкие ломтики хлеба в духовке становятся приятно подсушенными снизу, оставаясь мягкими внутри под сочной начинкой, рассказывает cooking_by_savitska. Adv Для приготовления понадобятся всего 4 основных продукта, которые почти всегда есть в холодильнике. Вареная колбаса под слоем расплавленного твердого сыра сохраняет сочность, а томатный кетчуп придает легкую пикантную кислинку и не дает хлебной основе пересохнуть во время запекания. Как приготовить запеченные гренки? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 3 Ингредиенты:

– 6 ломтиков тостового хлеба;

– 3 столовые ложки томатного кетчупа;

– 150 граммов вареной колбасы;

– 120 граммов твердого сыра. Вкусный завтрак за несколько минут: смотрите видео Приготовление: Застелите противень пергаментной бумагой и разложите на нем ломтики тостового хлеба в один слой, после чего равномерно смажьте каждый ломтик томатным кетчупом, отступая по 5 миллиметров от краев. Вареную колбасу нарежьте небольшими одинаковыми кубиками и щедро распределите поверх томатного слоя, а твердый сыр натрите на большой или средней терке и выложите сверху плотным слоем. Поставьте противень в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10 – 15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покроется аппетитной румяной корочкой, почему сразу подавайте горячие бутерброды к столу.

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