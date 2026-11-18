Быстрый завтрак без лишних усилий / cooking_by_savitska
Горячие бутерброды в духовке из тостового хлеба – идеальное решение для быстрого завтрака или сытного перекуса, когда хочется чего-то теплого и хрустящего, без замешивания теста и лишней посуды.
По вкусу и внешнему виду они напоминают домашние мини-пиццы – тонкие ломтики хлеба в духовке становятся приятно подсушенными снизу, оставаясь мягкими внутри под сочной начинкой, рассказывает cooking_by_savitska.
Для приготовления понадобятся всего 4 основных продукта, которые почти всегда есть в холодильнике. Вареная колбаса под слоем расплавленного твердого сыра сохраняет сочность, а томатный кетчуп придает легкую пикантную кислинку и не дает хлебной основе пересохнуть во время запекания.
Как приготовить запеченные гренки?
- Время: 15 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 6 ломтиков тостового хлеба;
– 3 столовые ложки томатного кетчупа;
– 150 граммов вареной колбасы;
– 120 граммов твердого сыра.
Вкусный завтрак за несколько минут: смотрите видео
Приготовление:
- Застелите противень пергаментной бумагой и разложите на нем ломтики тостового хлеба в один слой, после чего равномерно смажьте каждый ломтик томатным кетчупом, отступая по 5 миллиметров от краев.
- Вареную колбасу нарежьте небольшими одинаковыми кубиками и щедро распределите поверх томатного слоя, а твердый сыр натрите на большой или средней терке и выложите сверху плотным слоем.
- Поставьте противень в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10 – 15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покроется аппетитной румяной корочкой, почему сразу подавайте горячие бутерброды к столу.
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