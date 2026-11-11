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11 листопада, 21:45
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Забудьте про нудну яєчню вранці: швидкі рум'яні грінки з сиром, цибулею та сметаною за 2 хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли зранку кожна хвилина на рахунку, а нагодувати родину хочеться чимось гарячим, ситним і по-домашньому затишним, виручають рум'яні бутерброди на сковороді.

На відміну від запікання в духовці, яке потребує попереднього прогрівання та тривалого очікування, цей експрес-варіант готується прямо на плиті за лічені хвилини зі звичайного нарізного батона та базових продуктів із холодильника. 

Головний секрет вдалої текстури криється у поєднанні збитого яйця, густої сметани та натертого твердого сиру. Під час контакту з розігрітою пательнею білок миттєво схоплюється, надійно утримуючи сирно-цибулеву шапку на хлібній скибочці, сир апетитно плавиться, а нижній бік батона набуває хрусткої золотавої скоринки, залишаючись м'яким усередині.

Як приготувати гарячі бутерброди на сніданок? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 8 скибочок нарізного батона; 
– 2 столові ложки рафінованої рослинної олії; 
– 2 курячі яйця; 
– 2 столові ложки густої сметани; 
– 100 грамів твердого сиру; 
– 1 невелика ріпчаста цибулина; 
– 1 дрібка кам'яної солі. 

Приготування: 

  1. У глибоку миску вбийте курячі яйця, додайте дрібку кам'яної солі та збийте виделкою до однорідності, після чого введіть сметану та ще раз ретельно перемішайте.
  2. Твердий сир натріть на дрібній або середній тертці, а очищену цибулину нашаткуйте якомога дрібнішим кубиком, щоб вона встигла швидко прогрітися й втратити різкість.
  3. Всипте сирну стружку та цибулю в яєчно-сметанну суміш і вимішайте густу в'язку намазку.
  4. На кожну скибочку батона рівномірно викладіть по 1 – 2 столові ложки підготовленої маси, злегка притискаючи її ложкою до м'якуша для кращого зчеплення.
  5. У широкій сковороді розігрійте 2 столові ложки рослинної олії на помірному вогні.
  6. Викладіть бутерброди начинкою донизу та обсмажуйте протягом 1 – 1,5 хвилини до утворення рум'яної сирної скоринки.
  7. Обережно переверніть грінки хлібним боком донизу, потримайте на вогні ще 30 – 40 секунд до легкого підсушування скоринки та одразу подавайте гарячими до ранкової кави або чаю.

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