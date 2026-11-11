Забудьте про нудну яєчню вранці: швидкі рум'яні грінки з сиром, цибулею та сметаною за 2 хвилини

Коли зранку кожна хвилина на рахунку, а нагодувати родину хочеться чимось гарячим, ситним і по-домашньому затишним, виручають рум'яні бутерброди на сковороді.

На відміну від запікання в духовці, яке потребує попереднього прогрівання та тривалого очікування, цей експрес-варіант готується прямо на плиті за лічені хвилини зі звичайного нарізного батона та базових продуктів із холодильника.

Головний секрет вдалої текстури криється у поєднанні збитого яйця, густої сметани та натертого твердого сиру. Під час контакту з розігрітою пательнею білок миттєво схоплюється, надійно утримуючи сирно-цибулеву шапку на хлібній скибочці, сир апетитно плавиться, а нижній бік батона набуває хрусткої золотавої скоринки, залишаючись м'яким усередині.

Як приготувати гарячі бутерброди на сніданок?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 8 скибочок нарізного батона;

– 2 столові ложки рафінованої рослинної олії;

– 2 курячі яйця;

– 2 столові ложки густої сметани;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 невелика ріпчаста цибулина;

– 1 дрібка кам'яної солі.

Приготування: