Забудьте про нудну яєчню вранці: швидкі рум'яні грінки з сиром, цибулею та сметаною за 2 хвилини

Смачний сніданок за кілька хвилин / "Смачненьке"
Коли зранку кожна хвилина на рахунку, а нагодувати родину хочеться чимось гарячим, ситним і по-домашньому затишним, виручають рум'яні бутерброди на сковороді.
На відміну від запікання в духовці, яке потребує попереднього прогрівання та тривалого очікування, цей експрес-варіант готується прямо на плиті за лічені хвилини зі звичайного нарізного батона та базових продуктів із холодильника.
Головний секрет вдалої текстури криється у поєднанні збитого яйця, густої сметани та натертого твердого сиру. Під час контакту з розігрітою пательнею білок миттєво схоплюється, надійно утримуючи сирно-цибулеву шапку на хлібній скибочці, сир апетитно плавиться, а нижній бік батона набуває хрусткої золотавої скоринки, залишаючись м'яким усередині.
Як приготувати гарячі бутерброди на сніданок?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 8 скибочок нарізного батона;
– 2 столові ложки рафінованої рослинної олії;
– 2 курячі яйця;
– 2 столові ложки густої сметани;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 невелика ріпчаста цибулина;
– 1 дрібка кам'яної солі.
Приготування:
- У глибоку миску вбийте курячі яйця, додайте дрібку кам'яної солі та збийте виделкою до однорідності, після чого введіть сметану та ще раз ретельно перемішайте.
- Твердий сир натріть на дрібній або середній тертці, а очищену цибулину нашаткуйте якомога дрібнішим кубиком, щоб вона встигла швидко прогрітися й втратити різкість.
- Всипте сирну стружку та цибулю в яєчно-сметанну суміш і вимішайте густу в'язку намазку.
- На кожну скибочку батона рівномірно викладіть по 1 – 2 столові ложки підготовленої маси, злегка притискаючи її ложкою до м'якуша для кращого зчеплення.
- У широкій сковороді розігрійте 2 столові ложки рослинної олії на помірному вогні.
- Викладіть бутерброди начинкою донизу та обсмажуйте протягом 1 – 1,5 хвилини до утворення рум'яної сирної скоринки.
- Обережно переверніть грінки хлібним боком донизу, потримайте на вогні ще 30 – 40 секунд до легкого підсушування скоринки та одразу подавайте гарячими до ранкової кави або чаю.
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